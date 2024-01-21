https://ria.ru/20240121/dagestan-1922603808.html
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся - РИА Новости, 21.01.2024
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся
Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:23
2024-01-21T13:23
2024-01-21T13:23
происшествия
дербент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры республики. "Прокуратурой республики с привлечением специалистов минобразования региона и подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка в связи информацией о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в одной из общеобразовательных организаций города Дербента. Проведение проверки поручено прокуратуре города Дербента", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования". Пресс-служба администрации Дербента сообщает, что управление образования города ведет проверку "в связи с распространившимся в Telegram сообщением о травле учащегося одной из школ города".
https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html
https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html
дербент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся
Прокуратура проверит школу в Дербенте из-за информации о травле учащихся
МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры республики.
"Прокуратурой республики с привлечением специалистов минобразования региона и подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка в связи информацией о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в одной из общеобразовательных организаций города Дербента. Проведение проверки поручено прокуратуре города Дербента", – говорится в сообщении.
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка
В ведомстве отметили, что "по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования".
Пресс-служба администрации Дербента сообщает, что управление образования города ведет проверку "в связи с распространившимся в Telegram сообщением о травле учащегося одной из школ города".
В Саратове проверят информацию об избиении первоклассника в школе