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В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся - РИА Новости, 21.01.2024
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13:23 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/dagestan-1922603808.html
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся - РИА Новости, 21.01.2024
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся
Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:23
2024-01-21T13:23
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры республики. "Прокуратурой республики с привлечением специалистов минобразования региона и подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка в связи информацией о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в одной из общеобразовательных организаций города Дербента. Проведение проверки поручено прокуратуре города Дербента", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования". Пресс-служба администрации Дербента сообщает, что управление образования города ведет проверку "в связи с распространившимся в Telegram сообщением о травле учащегося одной из школ города".
https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html
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происшествия, дербент
Происшествия, Дербент
В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся

Прокуратура проверит школу в Дербенте из-за информации о травле учащихся

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры республики.
"Прокуратурой республики с привлечением специалистов минобразования региона и подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка в связи информацией о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в одной из общеобразовательных организаций города Дербента. Проведение проверки поручено прокуратуре города Дербента", – говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что "по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования".
Пресс-служба администрации Дербента сообщает, что управление образования города ведет проверку "в связи с распространившимся в Telegram сообщением о травле учащегося одной из школ города".
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ПроисшествияДербент
 
 
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