https://ria.ru/20240121/dagestan-1922603808.html

В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся

В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся - РИА Новости, 21.01.2024

В Дагестане прокуратура проверит школу из-за информации о травле учащихся

Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников,... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:23

2024-01-21T13:23

2024-01-21T13:23

происшествия

дербент

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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит школу в дагестанском Дербенте в связи с появлением информации о том, что отдельные ученики подвергаются травле со стороны сверстников, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры республики. "Прокуратурой республики с привлечением специалистов минобразования региона и подразделения по делам несовершеннолетних организована проверка в связи информацией о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в одной из общеобразовательных организаций города Дербента. Проведение проверки поручено прокуратуре города Дербента", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования". Пресс-служба администрации Дербента сообщает, что управление образования города ведет проверку "в связи с распространившимся в Telegram сообщением о травле учащегося одной из школ города".

https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html

https://ria.ru/20240118/shkolnik-1922142006.html

дербент

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дербент