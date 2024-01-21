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Большинство граждан Чехии не хотят введения евро в стране, показал опрос - РИА Новости, 21.01.2024
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15:56 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/chekhiya-1922623776.html
Большинство граждан Чехии не хотят введения евро в стране, показал опрос
Большинство граждан Чехии не хотят введения евро в стране, показал опрос - РИА Новости, 21.01.2024
Большинство граждан Чехии не хотят введения евро в стране, показал опрос
Более чем две трети граждан Чехии (68%) не считают, что принятие страной европейской валюты, евро, принесло бы успех, в обратном убежден лишь 21% граждан, это... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:56
2024-01-21T15:56
чехия
европа
петр павел
вацлав клаус
евросоюз
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Более чем две трети граждан Чехии (68%) не считают, что принятие страной европейской валюты, евро, принесло бы успех, в обратном убежден лишь 21% граждан, это явствует из исследования, проведенного 11-12 января агентством Median по заказу Чешского радио. "Более двух третей участников исследования полагают, что принятие республикой евро в качестве платежной валюты не принесет успех, лишь 21% уверен в обратном. По словам одного из авторов данного исследования, Ивана Цукера, негативное отношение большинства чехов к введению евро связано с опасениями, что это приведет к подорожанию товаров и услуг", - говорится в комментарии Чешского радио к результатам опроса, опубликованном в воскресенье. Новый всплеск дискуссии о возможном принятии Чехией европейской валюты вызвало заявление об этом президента республики Петра Павела, который в своем новогоднем обращении к согражданам 1 января этого года сказал, что пришло время делать конкретные шаги и в деле перехода страны на евро, выполняя тем самым обязательство, добровольно взятое страной при вступлении в 2004 году в состав Евросоюза. Несмотря на бесконечные споры о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и ориентированной на экспорт экономикой, расположенной в центре Европы, единая валюта - это логичное будущее, подчеркнул при этом Павел. Одним из первых отозвался на это заявление экс-президент республики, известный евроскептик Вацлав Клаус. Он считает, что принятие евро – это, с одной стороны, бег на длинную дистанцию, а с другой – решение, которое должны принять сами граждане Чехии на специальном референдуме. В последнем с ним согласны 60% участников исследования агентcтва Median. В свою очередь известный экономист Томаш Седлачек в интервью Чешскому радио заявил о риске, связанном с сохранением собственной валюты. "Однажды может случиться так, что ЕС расколется на быстро интегрирующийся блок и блок второсортный. И немыслимо, чтобы страна, не имеющая евро, оказалась в первой части ЕС", - сказал Седлачек. При этом ежегодный отчет минфина и Нацбанка с оценкой готовности чешской экономики к переходу на евро свидетельствует о том, что республика в этом году может соответствовать лишь трем из четырех Маастрихтских критериев, которых необходимо достичь для приема европейской валюты. В настоящее время на евро перешли 20 из 27 государств-членов ЕС. Исследование проведено агентством Median 11-12 января этого года, в нем приняли участие 1014 человек разного возраста, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается. На данный момент официальной валютой в Чехии является чешская крона.
https://ria.ru/20231221/vygoda-1917299363.html
https://ria.ru/20231121/chekhiya-1910761668.html
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чехия, европа, петр павел, вацлав клаус, евросоюз
Чехия, Европа, Петр Павел, Вацлав Клаус, Евросоюз
Большинство граждан Чехии не хотят введения евро в стране, показал опрос

Опрос: 68% граждан Чехии считают, что введение в стране евро не принесет успеха

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Староместскую площадь в Праге
Вид на Староместскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Староместскую площадь в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Более чем две трети граждан Чехии (68%) не считают, что принятие страной европейской валюты, евро, принесло бы успех, в обратном убежден лишь 21% граждан, это явствует из исследования, проведенного 11-12 января агентством Median по заказу Чешского радио.
«
"Более двух третей участников исследования полагают, что принятие республикой евро в качестве платежной валюты не принесет успех, лишь 21% уверен в обратном. По словам одного из авторов данного исследования, Ивана Цукера, негативное отношение большинства чехов к введению евро связано с опасениями, что это приведет к подорожанию товаров и услуг", - говорится в комментарии Чешского радио к результатам опроса, опубликованном в воскресенье.
Новый всплеск дискуссии о возможном принятии Чехией европейской валюты вызвало заявление об этом президента республики Петра Павела, который в своем новогоднем обращении к согражданам 1 января этого года сказал, что пришло время делать конкретные шаги и в деле перехода страны на евро, выполняя тем самым обязательство, добровольно взятое страной при вступлении в 2004 году в состав Евросоюза.
Несмотря на бесконечные споры о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и ориентированной на экспорт экономикой, расположенной в центре Европы, единая валюта - это логичное будущее, подчеркнул при этом Павел.
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Одним из первых отозвался на это заявление экс-президент республики, известный евроскептик Вацлав Клаус. Он считает, что принятие евро – это, с одной стороны, бег на длинную дистанцию, а с другой – решение, которое должны принять сами граждане Чехии на специальном референдуме. В последнем с ним согласны 60% участников исследования агентcтва Median.
В свою очередь известный экономист Томаш Седлачек в интервью Чешскому радио заявил о риске, связанном с сохранением собственной валюты. "Однажды может случиться так, что ЕС расколется на быстро интегрирующийся блок и блок второсортный. И немыслимо, чтобы страна, не имеющая евро, оказалась в первой части ЕС", - сказал Седлачек.
При этом ежегодный отчет минфина и Нацбанка с оценкой готовности чешской экономики к переходу на евро свидетельствует о том, что республика в этом году может соответствовать лишь трем из четырех Маастрихтских критериев, которых необходимо достичь для приема европейской валюты.
В настоящее время на евро перешли 20 из 27 государств-членов ЕС.
Исследование проведено агентством Median 11-12 января этого года, в нем приняли участие 1014 человек разного возраста, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
На данный момент официальной валютой в Чехии является чешская крона.
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