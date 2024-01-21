"Немыслимо": Буданов резко высказался о мобилизации на Украине
Глава ГУР Буданов: Украине не обойтись без дополнительной мобилизации
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украина не сможет продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.
"Немыслимо даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации. Нехватка (бойцов. – Прим. ред.) ощутима", — признался он.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.