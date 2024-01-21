https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html

"Немыслимо": Буданов резко высказался о мобилизации на Украине

"Немыслимо": Буданов резко высказался о мобилизации на Украине - РИА Новости, 21.01.2024

"Немыслимо": Буданов резко высказался о мобилизации на Украине

Украина не сможет продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:13

2024-01-21T15:13

2024-01-21T15:13

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кирилл буданов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украина не сможет продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times."Немыслимо даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации. Нехватка (бойцов. – Прим. ред.) ощутима", — признался он.Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.

https://ria.ru/20240121/zapad-1922598860.html

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в мире, украина, киев, кирилл буданов, владимир зеленский, вооруженные силы украины