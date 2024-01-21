https://ria.ru/20240121/budanov-1922597423.html

Буданов сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине

Буданов сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2024

Буданов сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине

Этот год для Украины будет тяжелым, признал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:18

2024-01-21T12:18

2024-01-21T12:18

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Этот год для Украины будет тяжелым, признал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times."Говорить, что все хорошо – это неправда", — цитируют его слова журналисты.Как указали обозреватели, украинский военный осознает, что 2024 год будет тяжелым для киевского государства, но он отказался давать более точный прогноз для ВСУ на текущий год.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html

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в мире, россия, кирилл буданов, вооруженные силы украины, украина, политика