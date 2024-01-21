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Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России - РИА Новости, 21.01.2024
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13:11 21.01.2024 (обновлено: 14:05 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/bosfor-1922602802.html
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России - РИА Новости, 21.01.2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:11
2024-01-21T14:05
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции."У танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны", — сказал собеседник агентства.По его словам, буксиры береговой охраны вызволяют судно под флагом Либерии из сложной ситуации.Ранее в воскресенье генеральное управление береговой охраны Турции сообщило, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север был приостановлен с 6 утра на неопределенный срок. Также в воскресенье был ограничен транзит через пролив Дарданеллы судов скоростью меньше десяти узлов из-за штормовой погоды.
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босфор, россия, турция, в мире
Босфор, Россия, Турция, В мире
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России

Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки якоря у танкера из России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, буксиры береговой охраны вызволяют судно под флагом Либерии из сложной ситуации.
Ранее в воскресенье генеральное управление береговой охраны Турции сообщило, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север был приостановлен с 6 утра на неопределенный срок. Также в воскресенье был ограничен транзит через пролив Дарданеллы судов скоростью меньше десяти узлов из-за штормовой погоды.
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