https://ria.ru/20240121/bosfor-1922602802.html
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России - РИА Новости, 21.01.2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:11
2024-01-21T13:11
2024-01-21T14:05
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции."У танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны", — сказал собеседник агентства.По его словам, буксиры береговой охраны вызволяют судно под флагом Либерии из сложной ситуации.Ранее в воскресенье генеральное управление береговой охраны Турции сообщило, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север был приостановлен с 6 утра на неопределенный срок. Также в воскресенье был ограничен транзит через пролив Дарданеллы судов скоростью меньше десяти узлов из-за штормовой погоды.
https://ria.ru/20230926/rf-1898790651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, россия, турция, в мире
Босфор, Россия, Турция, В мире
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки танкера из России
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки якоря у танкера из России