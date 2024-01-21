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Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили - РИА Новости, 21.01.2024
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12:59 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/bosfor-1922600867.html
Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили
Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили - РИА Новости, 21.01.2024
Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили
Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с 6 утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:59
2024-01-21T12:59
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с 6 утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции. Как следует из данных ведомства, транзит судов с юга на север приостановлен с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) как минимум до полуночи. С севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра. Причины решения не указаны. Также в воскресенье был ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов из-за штормовой погоды.
https://ria.ru/20231015/bosfor-1902867170.html
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в мире, босфор, турция, дарданеллы
В мире, Босфор, Турция, Дарданеллы
Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили

Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили на неопределенный срок

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с 6 утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции.
Как следует из данных ведомства, транзит судов с юга на север приостановлен с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) как минимум до полуночи. С севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра. Причины решения не указаны.
Также в воскресенье был ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов из-за штормовой погоды.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза
15 октября 2023, 09:45
 
В миреБосфорТурцияДарданеллы
 
 
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