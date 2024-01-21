https://ria.ru/20240121/bosfor-1922600867.html

Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили

Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили - РИА Новости, 21.01.2024

Транзит судов через Босфор с юга на север приостановили

Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с 6 утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:59

2024-01-21T12:59

2024-01-21T12:59

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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с 6 утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции. Как следует из данных ведомства, транзит судов с юга на север приостановлен с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) как минимум до полуночи. С севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра. Причины решения не указаны. Также в воскресенье был ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов из-за штормовой погоды.

https://ria.ru/20231015/bosfor-1902867170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, босфор, турция, дарданеллы