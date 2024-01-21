https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.01.2024
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем
Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:37
2024-01-21T14:37
2024-01-21T16:53
безопасность
россия
республика крым
черное море
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Около 14:0 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922607523.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, черное море
Безопасность, Россия, Республика Крым, Черное море
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем
Минобороны: средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над акваторией Черного моря