https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html

Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем

Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.01.2024

Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем

Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:37

2024-01-21T14:37

2024-01-21T16:53

безопасность

россия

республика крым

черное море

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Около 14:0 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240121/sevastopol-1922607523.html

россия

республика крым

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, республика крым, черное море