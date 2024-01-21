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Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.01.2024
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14:37 21.01.2024 (обновлено: 16:53 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/bezopasnost-1922613158.html
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.01.2024
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем
Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:37
2024-01-21T16:53
безопасность
россия
республика крым
черное море
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Около 14:0 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — добавили в оборонном ведомстве.
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россия
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безопасность, россия, республика крым, черное море
Безопасность, Россия, Республика Крым, Черное море
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем

Минобороны: средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над акваторией Черного моря

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Около 14:0 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — добавили в оборонном ведомстве.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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БезопасностьРоссияРеспублика КрымЧерное море
 
 
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