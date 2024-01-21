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Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.01.2024
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника
Три украинских беспилотника сбиты в ночь на воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:46
2024-01-21T01:46
2024-01-21T02:02
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбиты в ночь на воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России.Еще один БПЛА уничтожили над регионом в субботу в 23.50 мск."Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - рассказали в ведомстве.Кроме того, как сообщалось ранее, украинский беспилотник был сбит поздно вечером в субботу в Тульской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В последний раз БПЛА ВСУ в регионе сбивали в конце ноября.
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смоленская область, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Россия, Украина, Безопасность
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника
Минобороны: ПВО сбила над Смоленской областью еще три БПЛА ВСУ