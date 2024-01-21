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Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:46 21.01.2024 (обновлено: 02:02 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/bespilotniki-1922560133.html
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.01.2024
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника
Три украинских беспилотника сбиты в ночь на воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:46
2024-01-21T02:02
специальная военная операция на украине
смоленская область
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбиты в ночь на воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России.Еще один БПЛА уничтожили над регионом в субботу в 23.50 мск."Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - рассказали в ведомстве.Кроме того, как сообщалось ранее, украинский беспилотник был сбит поздно вечером в субботу в Тульской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В последний раз БПЛА ВСУ в регионе сбивали в конце ноября.
https://ria.ru/20240121/bespilotnik-1922557515.html
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смоленская область, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Россия, Украина, Безопасность
Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника

Минобороны: ПВО сбила над Смоленской областью еще три БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Три украинских беспилотника сбиты в ночь на воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России.
Еще один БПЛА уничтожили над регионом в субботу в 23.50 мск.
"Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, как сообщалось ранее, украинский беспилотник был сбит поздно вечером в субботу в Тульской области.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В последний раз БПЛА ВСУ в регионе сбивали в конце ноября.
Войска противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Над Тульской областью сбили украинский беспилотник
00:46
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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