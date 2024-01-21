https://ria.ru/20240121/bespilotnik-1922566627.html

Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик

Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик - РИА Новости, 21.01.2024

Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск поразил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ на... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T05:33

2024-01-21T05:33

2024-01-21T05:33

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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск поразил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевой расчет ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчет ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что расчеты ЗРК "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие от воздушного нападения противника – самолетов, вертолетов, беспилотников и баллистических ракет.

https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире