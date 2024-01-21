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Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик - РИА Новости, 21.01.2024
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05:33 21.01.2024
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Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик
Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик - РИА Новости, 21.01.2024
Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск поразил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ на... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:33
2024-01-21T05:33
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск поразил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Боевой расчет ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчет ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что расчеты ЗРК "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие от воздушного нападения противника – самолетов, вертолетов, беспилотников и баллистических ракет.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Зенитный расчет уничтожил на Купянском направлении тяжелый БПЛА-разведчик

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжелый БПЛА-разведчик ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск поразил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Боевой расчет ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчет ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", - сообщили в ведомстве.
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Там отметили, что расчеты ЗРК "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие от воздушного нападения противника – самолетов, вертолетов, беспилотников и баллистических ракет.
 
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