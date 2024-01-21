https://ria.ru/20240121/bespilotnik-1922557515.html

Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

Над Тульской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.01.2024

Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

БПЛА Украины самолетного типа в субботу был уничтожен над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T00:46

2024-01-21T00:46

2024-01-21T00:50

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. БПЛА Украины самолетного типа в субботу был уничтожен над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ."20 января около 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - сказали в ведомстве.Министерство по региональной безопасности региона сообщило, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, ведется работа экстренных служб.

https://ria.ru/20240121/bespilotnik-1922556176.html

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тульская область, украина, россия