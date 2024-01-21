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Над Тульской областью сбили украинский беспилотник
Над Тульской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.01.2024
Над Тульской областью сбили украинский беспилотник
БПЛА Украины самолетного типа в субботу был уничтожен над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:46
2024-01-21T00:46
2024-01-21T00:50
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. БПЛА Украины самолетного типа в субботу был уничтожен над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ."20 января около 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - сказали в ведомстве.Министерство по региональной безопасности региона сообщило, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, ведется работа экстренных служб.
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тульская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Украина, Россия
Над Тульской областью сбили украинский беспилотник
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