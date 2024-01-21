https://ria.ru/20240121/bespilotnik-1922556176.html

Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник

Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.01.2024

Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T00:18

2024-01-21T00:18

2024-01-21T00:51

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смоленская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцатого января… около 23.50 мск (в Смоленской области — ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Позднее в Минобороны добавили, что в это же время еще один украинский беспилотник был сбит в Тульской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В последний раз БПЛА ВСУ в регионе сбивали в конце ноября.

https://ria.ru/20240120/donbass-1922470964.html

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смоленская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность