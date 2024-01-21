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Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник
Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.01.2024
Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:18
2024-01-21T00:18
2024-01-21T00:51
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безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцатого января… около 23.50 мск (в Смоленской области — ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Позднее в Минобороны добавили, что в это же время еще один украинский беспилотник был сбит в Тульской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В последний раз БПЛА ВСУ в регионе сбивали в конце ноября.
https://ria.ru/20240120/donbass-1922470964.html
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смоленская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: дежурные силы ПВО сбили над Смоленской областью БПЛА ВСУ