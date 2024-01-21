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В Генштабе Белоруссии рассказали о военной доктрине

В Генштабе Белоруссии рассказали о военной доктрине - РИА Новости, 21.01.2024

В Генштабе Белоруссии рассказали о военной доктрине

В белорусской Военной доктрине будет прописано, что нападение на любое союзное Минску государство будет считаться нападением на Белоруссию, сообщил начальник... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:52

2024-01-21T19:52

2024-01-21T20:42

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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. В белорусской Военной доктрине будет прописано, что нападение на любое союзное Минску государство будет считаться нападением на Белоруссию, сообщил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин."Там (в Военной доктрине. — Прим. ред.) будут закреплены общие принципы и наши взгляды на то, как мы будем вести себя как союзник. Однозначно в Военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь", — сказал Буторин в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Представитель генштаба подчеркнул, что в проекте появится глава о союзнических обязательствах Минска, там "собраны воедино все положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, ратифицированных нами, с нашими союзниками, в том числе в рамках международных организаций". "Это лежало на поверхности, в разных документах были прописаны разные вещи. В военной доктрине мы это аккумулируем и целостно, комплексно (прописываем – ред.) наши отношения к тому, как мы рассматриваем наше союзничество с нашими стратегическими партнерами", - пояснил он. В главе закрепят основы отношения Минска к миротворческой деятельности под эгидой, в частности, ООН и ОДКБ. "Мы участвуем в этой деятельности. Правильно будет юридически закрепить эти вещи в военной доктрине", - сказал Буторин.По его словам, в военной доктрине не будет прописан механизм принятия решения о применении российского тактического ядерного оружия, которое размещено в республике. "Мы в военной доктрине доводим до международного сообщества наше отношение, что появление на нашей территории ядерного оружия является вынужденной мерой и это мера стратегического сдерживания. То есть оно направлено на предотвращение конфликтов, а не на применение его для достижения какие-то наших "агрессивных" целей, которые нам наши оппоненты пытаются приписывать. Что касается порядка применения ядерного оружия, то это не предмет военной доктрины", - уточнил он.Представитель белорусского генштаба пояснил, что военная доктрина закрепляет общее отношение к ядерному оружию. "Порядок применения – это предмет нижестоящих, уставных документов, документов военного планирования. Но они носят грифованный характер. Ни в одном государстве вы не найдете в открытом доступе таких документов", - констатировал он.На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой Военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать. В последующем документ будет внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле.Министр обороны Виктор Хренин сообщал, что в проекте обновленной Военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и коалиционные) и меры реагирования на них.

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922295900.html

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