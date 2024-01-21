https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html

Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине

Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине - РИА Новости, 21.01.2024

Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что обновленная военная доктрина республики, проект которой в апреле планируется... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T02:45

2024-01-21T02:45

2024-01-21T02:45

александр вольфович

белоруссия

россия

минск

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847040604_179:102:2048:1154_1920x0_80_0_0_34dc4bf97ec5b09d22235ca36220bed0.jpg

МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что обновленная военная доктрина республики, проект которой в апреле планируется вынести на рассмотрение Всебелорусского народного собрания, сохранила оборонительный характер. "В нем (проекте военной доктрины – ред.) заложены основы военной политики нашей страны. Основные положения остались неизменными, военная доктрина сохранила свой оборонительный характер", - сообщил Вольфович в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что документ имеет адресный характер. "При оценке тенденций развития военно-политической обстановки мы уже открыто, прямо называем те источники угроз нацбезопасности, военной безопасности, которые сегодня угрожают независимости и безопасности нашей страны. Мы говорим о действиях субъектов международного права, их взглядах и отношении к применению военной силы, в том числе о том, как может сказаться на безопасности нашей страны, если эта военная сила будет применена по отношению к Беларуси", - продолжил госсекретарь. При этом он подчеркнул, что в Минске хотели бы со всеми странами жить в мире, выстраивать добрососедские отношения. "Четко изложены риски, вызовы и угрозы как военные опасности, чтобы можно было на определенных этапах принимать соответствующие своевременные решения по нейтрализации этих рисков, вызовов, угроз. Дана классификация военных конфликтов", - продолжил госсекретарь. Он отметил, что новая редакция военной доктрины стала шире, например, добавилась глава о международных обязательствах Белоруссии, прежде всего в сфере миротворческой деятельности и союзнических обязательств по отношению к РФ и ОДКБ в целом. В итоге, если в прошлой версии военной доктрины было 5 глав и 10 разделов, то в проекте новой доктрины – 6 глав и 14 разделов. "Для нас являются незыблемыми наши ценности – мир, стабильность, безопасности. Мы никому не угрожаем. Но если кто-то подумает развязывать какие-то провокационные действия по отношению к нам, цветные революции, гибридные войны, применение какой-то мягкой силы, провокации на границе, агрессию по отношению к нашей стране, мы задействуем весь арсенал имеющихся сил и средств в стране для защиты наших интересов, народа, страны", - сказал Вольфович. Говоря о проекте новой концепции нацбезопасности, Вольфович рассказал, что предыдущая ее редакция обновлена более чем на 70%, главы переработаны исходя из текущих реалий, хотя преемственность с предыдущим документом сохранена. "Работая над новым документом, мы изучили опыт многих стран: стран постсоветского пространства, зарубежных стран, лидеров мировой политики, США, стран Европы, ФРГ, Великобритании, конечно же, нашего стратегического партнера России, а также Казахстана, Узбекистана и многих других стран", - сказал он. Вольфович отметил, что в документе, в том числе, учтено то, что "сегодня на первый план выходит применение военной силы, и многие политические деятели, руководители заявляют о применении всего арсенала, в том числе ядерного оружия". "Мы включили (в проект концепции нацбезопасности – ред.) положение о повышении рисков развязывания военных конфликтов с применением ядерного оружия. Это подтверждается недавним заявлением одного из польских политиков, который заявляет о том, что в Польше надо развернуть тактическое ядерное оружие, хотя такие заявления мы слышим с 2016 года. Поляки отрабатывали еще в 2016 году в ходе учений вопросы по нанесению ядерных ударов по территории РФ и Беларуси. Это подтверждает правильность принятого президентом решения о размещении на территории нашей страны российского тактического ядерного оружия как важнейшего элемента стратегического сдерживания", - рассказал Вольфович. Кроме того, в проект концепции нацбезопасности, например, включено положение о всемерной защите традиционной семьи как союза мужчины и женщины по рождению.

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922295900.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр вольфович, белоруссия, россия, минск, одкб