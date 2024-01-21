https://ria.ru/20240121/bastrykin-1922667353.html

Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024

Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T22:54

2024-01-21T22:54

2024-01-21T23:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_0:230:2791:1800_1920x0_80_0_0_ca16ee9daeec335e87b653a54f0dddc7.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению, сообщает СК РФ в телеграм-канале ведомства.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30."Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.СК РФ установит обстоятельства сброса боеприпаса с БПЛА в Куйбышевском районе Донецка, где был ранен водитель ремонтной бригады, отметили в ведомстве. Следователи также будут расследовать дневные обстрелы Донецка.Ранее глава ДНР сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1979 года рождения, мужчина 1957 года рождения был ранен. По его данным, в Никитовском и Калининском районах Горловки также пострадали три местных жителя в результате обстрелов ВСУ.

https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html

донецк

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение. 2024-01-21T22:54 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика