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Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:54
2024-01-21T22:54
2024-01-21T23:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению, сообщает СК РФ в телеграм-канале ведомства.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30."Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.СК РФ установит обстоятельства сброса боеприпаса с БПЛА в Куйбышевском районе Донецка, где был ранен водитель ремонтной бригады, отметили в ведомстве. Следователи также будут расследовать дневные обстрелы Донецка.Ранее глава ДНР сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1979 года рождения, мужчина 1957 года рождения был ранен. По его данным, в Никитовском и Калининском районах Горловки также пострадали три местных жителя в результате обстрелов ВСУ.
https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html
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Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение.
2024-01-21T22:54
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Бастрыкин: действиям причастных к обстрелу в Донецке будет дана правовая оценка