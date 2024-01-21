Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 21.01.2024 (обновлено: 23:34 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/bastrykin-1922667353.html
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке - РИА Новости, 21.01.2024
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:54
2024-01-21T23:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_0:230:2791:1800_1920x0_80_0_0_ca16ee9daeec335e87b653a54f0dddc7.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению, сообщает СК РФ в телеграм-канале ведомства.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30."Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.СК РФ установит обстоятельства сброса боеприпаса с БПЛА в Куйбышевском районе Донецка, где был ранен водитель ремонтной бригады, отметили в ведомстве. Следователи также будут расследовать дневные обстрелы Донецка.Ранее глава ДНР сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1979 года рождения, мужчина 1957 года рождения был ранен. По его данным, в Никитовском и Калининском районах Горловки также пострадали три местных жителя в результате обстрелов ВСУ.
https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка попал под обстрел украинской армии. В здании пробита крыша и поврежден фасад, один из покупателей получил ранение.
2024-01-21T22:54
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_43:0:2750:2030_1920x0_80_0_0_cdf73d23071fb27048b8835e1e62e1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Бастрыкин: действиям причастных к обстрелу в Донецке будет дана правовая оценка

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению, сообщает СК РФ в телеграм-канале ведомства.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших на данный момент составляет 28 человек, число пострадавших - 30.
«
"Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
СК РФ установит обстоятельства сброса боеприпаса с БПЛА в Куйбышевском районе Донецка, где был ранен водитель ремонтной бригады, отметили в ведомстве. Следователи также будут расследовать дневные обстрелы Донецка.
Ранее глава ДНР сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1979 года рождения, мужчина 1957 года рождения был ранен. По его данным, в Никитовском и Калининском районах Горловки также пострадали три местных жителя в результате обстрелов ВСУ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Симоньян назвала главное отличие России от Украины после удара по Донецку
Вчера, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала