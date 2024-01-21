https://ria.ru/20240121/aviakatastrofa-1922655049.html
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане попросил помощи в местном селе
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане попросил помощи в местном селе - РИА Новости, 22.01.2024
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане попросил помощи в местном селе
Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи, сообщил портал Afghanistan International. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T20:08
2024-01-21T20:08
2024-01-22T00:29
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бадахшан
паттайя
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи, сообщил портал Afghanistan International."Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов", — уточняется в публикации.Ранее агентство Паджвак сообщило, что Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавший самолет найден, четыре человека из находившихся на борту выжили, судьба еще двоих уточняется.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, бадахшан, паттайя, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Афганистан, Бадахшан, Паттайя, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане попросил помощи в местном селе
AI: выживший при падении самолета в Афганистане попросил о помощи в местном селе