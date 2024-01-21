https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.01.2024
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"
Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем -... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:58
2024-01-21T16:58
2024-01-21T19:47
выставка-форум "россия"
вера алентова
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, сообщили в пресс-службе выставки. "Двадцать первого января на Международной выставке-форуме "Россия" состоялась встреча с актрисой театра и кино, театральным педагогом, Народной артисткой Российской Федерации Верой Алентовой. В ходе встречи она представила книгу "Все не случайно"", - говорится в сообщении. Это книга-автобиография, история создания которой, по признанию актрисы, началась с того, что им с супругом Владимиром Меньшовым предложили попробовать написать автобиографический двухтомник. По ее словам, Меньшов, ушедший из жизни в июле 2021 года, относился к работе над книгой очень внимательно. "Володя работал с редактором, он очень тщательно относился к слову. Он говорил, редактор записывал, потом правил и приносил ему. Володя читал текст и правил его. Я поняла, что никогда не напишу книгу, если буду ждать редактора, и подумала - буду писать сама, как получится. Как вспоминала, так и писала. Получился огромный вал, который я отдала дочери на прочтение. Она сказала, что мне нужен редактор, поскольку это нужно оформить", - приводятся слова актрисы. Творческая встреча состоялась в дни семейного форума "Родные - любимые" в лектории "Газпром", отметили в пресс-службе. Тему культуры, искусства и просвещения поддерживает проект "Книжные маяки" - цикл бесед с российскими авторами. Каждое воскресенье современные писатели разных жанров - детские сказочники, авторы детективов, учебной литературы, книг о саморазвитии - встречаются с читателями. Вера Алентова - советская и российская актриса, народная артистка РФ, жена режиссера Владимира Меньшова. Алентова известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-Мырли", служит в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.
https://ria.ru/20240119/forum-1922230722.html
https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера алентова, москва, новости культуры, вднх
Выставка-форум "Россия", Вера Алентова, Москва, Новости культуры, ВДНХ
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"
Актриса Вера Алентова представила книгу "Все не случайно" на выставке "Россия"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, сообщили в пресс-службе выставки.
"Двадцать первого января на Международной выставке-форуме "Россия" состоялась встреча с актрисой театра и кино, театральным педагогом, Народной артисткой Российской Федерации Верой Алентовой. В ходе встречи она представила книгу "Все не случайно"", - говорится в сообщении.
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
Это книга-автобиография, история создания которой, по признанию актрисы, началась с того, что им с супругом Владимиром Меньшовым предложили попробовать написать автобиографический двухтомник. По ее словам, Меньшов, ушедший из жизни в июле 2021 года, относился к работе над книгой очень внимательно. "Володя работал с редактором, он очень тщательно относился к слову. Он говорил, редактор записывал, потом правил и приносил ему. Володя читал текст и правил его. Я поняла, что никогда не напишу книгу, если буду ждать редактора, и подумала - буду писать сама, как получится. Как вспоминала, так и писала. Получился огромный вал, который я отдала дочери на прочтение. Она сказала, что мне нужен редактор, поскольку это нужно оформить", - приводятся слова актрисы.
Творческая встреча состоялась в дни семейного форума "Родные - любимые" в лектории "Газпром
", отметили в пресс-службе. Тему культуры, искусства и просвещения поддерживает проект "Книжные маяки" - цикл бесед с российскими авторами. Каждое воскресенье современные писатели разных жанров - детские сказочники, авторы детективов, учебной литературы, книг о саморазвитии - встречаются с читателями.
Вера Алентова - советская и российская актриса, народная артистка РФ
, жена режиссера Владимира Меньшова. Алентова известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-Мырли", служит в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве
открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу