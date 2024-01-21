https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html

Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"

Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.01.2024

Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"

Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем -... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:58

2024-01-21T16:58

2024-01-21T19:47

выставка-форум "россия"

вера алентова

москва

новости культуры

вднх

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, сообщили в пресс-службе выставки. "Двадцать первого января на Международной выставке-форуме "Россия" состоялась встреча с актрисой театра и кино, театральным педагогом, Народной артисткой Российской Федерации Верой Алентовой. В ходе встречи она представила книгу "Все не случайно"", - говорится в сообщении. Это книга-автобиография, история создания которой, по признанию актрисы, началась с того, что им с супругом Владимиром Меньшовым предложили попробовать написать автобиографический двухтомник. По ее словам, Меньшов, ушедший из жизни в июле 2021 года, относился к работе над книгой очень внимательно. "Володя работал с редактором, он очень тщательно относился к слову. Он говорил, редактор записывал, потом правил и приносил ему. Володя читал текст и правил его. Я поняла, что никогда не напишу книгу, если буду ждать редактора, и подумала - буду писать сама, как получится. Как вспоминала, так и писала. Получился огромный вал, который я отдала дочери на прочтение. Она сказала, что мне нужен редактор, поскольку это нужно оформить", - приводятся слова актрисы. Творческая встреча состоялась в дни семейного форума "Родные - любимые" в лектории "Газпром", отметили в пресс-службе. Тему культуры, искусства и просвещения поддерживает проект "Книжные маяки" - цикл бесед с российскими авторами. Каждое воскресенье современные писатели разных жанров - детские сказочники, авторы детективов, учебной литературы, книг о саморазвитии - встречаются с читателями. Вера Алентова - советская и российская актриса, народная артистка РФ, жена режиссера Владимира Меньшова. Алентова известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-Мырли", служит в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.

https://ria.ru/20240119/forum-1922230722.html

https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вера алентова, москва, новости культуры, вднх