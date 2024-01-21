Рейтинг@Mail.ru
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:58 21.01.2024 (обновлено: 19:47 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.01.2024
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"
Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем -... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:58
2024-01-21T19:47
выставка-форум "россия"
вера алентова
москва
новости культуры
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922653674_1045:557:2761:1522_1920x0_80_0_0_8e6af3ae2ed365761a1de8340b1f7cb1.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, сообщили в пресс-службе выставки. "Двадцать первого января на Международной выставке-форуме "Россия" состоялась встреча с актрисой театра и кино, театральным педагогом, Народной артисткой Российской Федерации Верой Алентовой. В ходе встречи она представила книгу "Все не случайно"", - говорится в сообщении. Это книга-автобиография, история создания которой, по признанию актрисы, началась с того, что им с супругом Владимиром Меньшовым предложили попробовать написать автобиографический двухтомник. По ее словам, Меньшов, ушедший из жизни в июле 2021 года, относился к работе над книгой очень внимательно. "Володя работал с редактором, он очень тщательно относился к слову. Он говорил, редактор записывал, потом правил и приносил ему. Володя читал текст и правил его. Я поняла, что никогда не напишу книгу, если буду ждать редактора, и подумала - буду писать сама, как получится. Как вспоминала, так и писала. Получился огромный вал, который я отдала дочери на прочтение. Она сказала, что мне нужен редактор, поскольку это нужно оформить", - приводятся слова актрисы. Творческая встреча состоялась в дни семейного форума "Родные - любимые" в лектории "Газпром", отметили в пресс-службе. Тему культуры, искусства и просвещения поддерживает проект "Книжные маяки" - цикл бесед с российскими авторами. Каждое воскресенье современные писатели разных жанров - детские сказочники, авторы детективов, учебной литературы, книг о саморазвитии - встречаются с читателями. Вера Алентова - советская и российская актриса, народная артистка РФ, жена режиссера Владимира Меньшова. Алентова известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-Мырли", служит в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.
https://ria.ru/20240119/forum-1922230722.html
https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922653674_1106:467:2638:1616_1920x0_80_0_0_bf6a88191d19e0ed5e135d8994eb034c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вера алентова, москва, новости культуры, вднх
Выставка-форум "Россия", Вера Алентова, Москва, Новости культуры, ВДНХ
Актриса Вера Алентова представила свою книгу на выставке "Россия"

Актриса Вера Алентова представила книгу "Все не случайно" на выставке "Россия"

© Станислав КрасильниковПрезентация книги "Все не случайно"
Презентация книги Все не случайно
© Станислав Красильников
Презентация книги "Все не случайно"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Актриса Вера Алентова представила свою книгу "Все не случайно" на форуме-выставке "Россия" и рассказала о совместном творческом процессе её написания с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, сообщили в пресс-службе выставки.
"Двадцать первого января на Международной выставке-форуме "Россия" состоялась встреча с актрисой театра и кино, театральным педагогом, Народной артисткой Российской Федерации Верой Алентовой. В ходе встречи она представила книгу "Все не случайно"", - говорится в сообщении.
Выставка Россия
На выставке "Россия" пройдет семейный форум "Родные — Любимые"
19 января, 00:23
Это книга-автобиография, история создания которой, по признанию актрисы, началась с того, что им с супругом Владимиром Меньшовым предложили попробовать написать автобиографический двухтомник. По ее словам, Меньшов, ушедший из жизни в июле 2021 года, относился к работе над книгой очень внимательно. "Володя работал с редактором, он очень тщательно относился к слову. Он говорил, редактор записывал, потом правил и приносил ему. Володя читал текст и правил его. Я поняла, что никогда не напишу книгу, если буду ждать редактора, и подумала - буду писать сама, как получится. Как вспоминала, так и писала. Получился огромный вал, который я отдала дочери на прочтение. Она сказала, что мне нужен редактор, поскольку это нужно оформить", - приводятся слова актрисы.
Творческая встреча состоялась в дни семейного форума "Родные - любимые" в лектории "Газпром", отметили в пресс-службе. Тему культуры, искусства и просвещения поддерживает проект "Книжные маяки" - цикл бесед с российскими авторами. Каждое воскресенье современные писатели разных жанров - детские сказочники, авторы детективов, учебной литературы, книг о саморазвитии - встречаются с читателями.
Вера Алентова - советская и российская актриса, народная артистка РФ, жена режиссера Владимира Меньшова. Алентова известна по фильмам "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-Мырли", служит в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.
Пятимиллионный посетитель выставки — семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу
17 января, 20:44
 
Выставка-форум "Россия"Вера АлентоваМоскваНовости культурыВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала