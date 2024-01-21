https://ria.ru/20240121/aktsiya-1922643420.html

В Париже началась акция против нового закона о миграции

В Париже началась акция против нового закона о миграции - РИА Новости, 21.01.2024

В Париже началась акция против нового закона о миграции

Несколько тысяч человек собрались на марш против закона, ужесточающего правила иммиграции, который его противники называют "победой крайне правых", требуя от... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:35

2024-01-21T18:35

2024-01-21T18:37

франция

в мире

париж

африка

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на марш против закона, ужесточающего правила иммиграции, который его противники называют "победой крайне правых", требуя от президента Эммануэля Макрона не подписывать текст, передает корреспондент РИА Новости. Колонна манифестантов движется от площади Трокадеро к эспланаде Инвалидов. Среди протестующих много выходцев из стран Африки. Они скандируют лозунги: "Франция - страна солидарности!", "Документы всем нелегалам!". Противники нового закона, ужесточающего правила иммиграции, хотят повлиять на Конституционный совет страны, который 25 января должен вынести решение о его соответствии конституционным нормам. Марш против закона проходит по призыву профсоюзов, деятелей культуры, науки и религии, множества ассоциаций и партий левых: социалистов (PS), "Непокорившейся Франции" (LFI), коммунистов (PCF) и зеленых (EELV). Всего призыв выходить на марш подписал 201 человек. Как сообщало издание Monde, всего во Франции в воскресенье проходят порядка 160 акций против закона. В прошлое воскресенье на аналогичной акции в Париже также собралось несколько тысяч человек. По оценкам организаторов, на манифестацию в Париже тогда вышли 25 тысяч человек, в Марселе - 2,5 тысячи человек, в Лионе – от 2,3 до 3 тысяч, в Ренне - 1,6 тысячи. К манифестациям призывали более 400 коллективов, ассоциаций, профсоюзов и партий. Французский парламент в конце декабря одобрил текст резонансного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией в ходе продолжительных дебатов. Это вызвало массу протестов среди французских политиков. Министр здравоохранения Орельян Руссо заявил об отставке из-за несогласия с законом, ряд регионов, где у власти находятся левые, заявили, что не будут применять новые меры. Макрон лично направил текст одобренного законопроекта в Конституционный совет для проверки его соответствия конституционным нормам. Совет должен вынести решение в январе. Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом (главы МВД Жеральда) Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

https://ria.ru/20240108/otstavka-1920190746.html

франция

париж

африка

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Марш в Париже против закона, ужесточающего правила иммиграции В Париже несколько тысяч человек собрались на марш против закона, ужесточающего правила иммиграции, который его противники называют "победой крайне правых" - за 4 дня до вынесения решения Конституционным советом страны о соответствии закона нормам конституции 2024-01-21T18:35 true PT0M26S

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Наталья Макарова

франция, в мире, париж, африка, эммануэль макрон