https://ria.ru/20240121/afganistan-1922632939.html

При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти

При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти - РИА Новости, 21.01.2024

При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти

Два человека погибли, еще четверо выжили в результате крушения самолета в афганской провинции Бадахшан, передает агентство Reuters со ссылкой на местных... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:19

2024-01-21T17:19

2024-01-21T17:27

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

афганистан

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо выжили в результате крушения самолета в афганской провинции Бадахшан, передает агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников."Два пассажира погибли, четверо выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на провинциальных чиновников.Как сообщала Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, сообщил СК РФ.

https://ria.ru/20240121/passazhiry-1922613285.html

афганистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение самолета falcon в афганистане, в мире, афганистан