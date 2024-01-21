https://ria.ru/20240121/afganistan-1922632939.html
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти - РИА Новости, 21.01.2024
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти
Два человека погибли, еще четверо выжили в результате крушения самолета в афганской провинции Бадахшан, передает агентство Reuters со ссылкой на местных... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:19
2024-01-21T17:19
2024-01-21T17:27
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
афганистан
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо выжили в результате крушения самолета в афганской провинции Бадахшан, передает агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников."Два пассажира погибли, четверо выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на провинциальных чиновников.Как сообщала Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, сообщил СК РФ.
https://ria.ru/20240121/passazhiry-1922613285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение самолета falcon в афганистане, в мире, афганистан
Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Афганистан
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека, заявили власти
Власти Афганистана утверждают, что при крушении самолета выжили четыре человека