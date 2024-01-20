Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным
Рогов назвал заявление МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС ангажированным
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС
15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ангажированным заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о новых минах на периферии Запорожской АЭС.
Ранее МАГАТЭ информировало, что его эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
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"Где там эксперты МАГАТЭ обнаружили мины, мы можем полагаться только на их заявление, которое по своей сути является заангажированным. Почему-то они за полтора года присутствия на атомной станции не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции. Возникает вопрос, почему они их не видят, хотя каждый раз первыми спешат в убежище, когда режим Зеленского предпринимает попытку обстрела", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинская сторона несколько раз предпринимала попытку захвата АЭС, чтобы создать на ней военный плацдарм и шантажировать мир ядерной катастрофой, только благодаря российским вооруженным силам удавалось этого не допустить.
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"К сожалению, от МАГАТЭ ни разу так и не поступило требования к режиму Зеленского прекратить заниматься ядерным терроризмом", - заявил Рогов.