https://ria.ru/20240120/zaes-1922518833.html

Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным

Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным - РИА Новости, 20.01.2024

Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ангажированным заявление Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:39

2024-01-20T16:39

2024-01-20T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ангажированным заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о новых минах на периферии Запорожской АЭС. Ранее МАГАТЭ информировало, что его эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. "Где там эксперты МАГАТЭ обнаружили мины, мы можем полагаться только на их заявление, которое по своей сути является заангажированным. Почему-то они за полтора года присутствия на атомной станции не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции. Возникает вопрос, почему они их не видят, хотя каждый раз первыми спешат в убежище, когда режим Зеленского предпринимает попытку обстрела", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинская сторона несколько раз предпринимала попытку захвата АЭС, чтобы создать на ней военный плацдарм и шантажировать мир ядерной катастрофой, только благодаря российским вооруженным силам удавалось этого не допустить. "К сожалению, от МАГАТЭ ни разу так и не поступило требования к режиму Зеленского прекратить заниматься ядерным терроризмом", - заявил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240119/miny-1922445658.html

https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, космос - риа наука, запорожская область, запорожская аэс