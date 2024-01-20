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Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным - РИА Новости, 20.01.2024
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Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным
Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным - РИА Новости, 20.01.2024
Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ангажированным заявление Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:39
2024-01-20T16:39
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ангажированным заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о новых минах на периферии Запорожской АЭС. Ранее МАГАТЭ информировало, что его эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. "Где там эксперты МАГАТЭ обнаружили мины, мы можем полагаться только на их заявление, которое по своей сути является заангажированным. Почему-то они за полтора года присутствия на атомной станции не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции. Возникает вопрос, почему они их не видят, хотя каждый раз первыми спешат в убежище, когда режим Зеленского предпринимает попытку обстрела", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинская сторона несколько раз предпринимала попытку захвата АЭС, чтобы создать на ней военный плацдарм и шантажировать мир ядерной катастрофой, только благодаря российским вооруженным силам удавалось этого не допустить. "К сожалению, от МАГАТЭ ни разу так и не поступило требования к режиму Зеленского прекратить заниматься ядерным терроризмом", - заявил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240119/miny-1922445658.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, космос - риа наука, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Владимир Рогов, Космос - РИА Наука, Запорожская область, Запорожская АЭС
Рогов назвал заявление МАГАТЭ о Запорожской АЭС ангажированным

Рогов назвал заявление МАГАТЭ о минах на периферии ЗАЭС ангажированным

© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС
15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ангажированным заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о новых минах на периферии Запорожской АЭС.
Ранее МАГАТЭ информировало, что его эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечается, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
Военнослужащий в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС
19 января, 23:03
«
"Где там эксперты МАГАТЭ обнаружили мины, мы можем полагаться только на их заявление, которое по своей сути является заангажированным. Почему-то они за полтора года присутствия на атомной станции не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции. Возникает вопрос, почему они их не видят, хотя каждый раз первыми спешат в убежище, когда режим Зеленского предпринимает попытку обстрела", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинская сторона несколько раз предпринимала попытку захвата АЭС, чтобы создать на ней военный плацдарм и шантажировать мир ядерной катастрофой, только благодаря российским вооруженным силам удавалось этого не допустить.
«
"К сожалению, от МАГАТЭ ни разу так и не поступило требования к режиму Зеленского прекратить заниматься ядерным терроризмом", - заявил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаВладимир РоговКосмос - РИА НаукаЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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