Рейтинг@Mail.ru
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка - РИА Новости, 20.01.2024
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка
Уголовное дело против 16-летнего подростка из дагестанского Хасавюрта, который бил ребенка в школе и требовал от него деньги, передано в суд, сообщили в субботу РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:08
2024-01-20T13:08
происшествия
хасавюрт
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело против 16-летнего подростка из дагестанского Хасавюрта, который бил ребенка в школе и требовал от него деньги, передано в суд, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В конце ноября 2023 года в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в городе Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. Снимал видео другой подросток, который смеялся, но при этом просил не бить "пацанчика". По данному факту следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) &lt;…&gt; Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего 3 тысячи рублей. Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысячи рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу. Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, ранее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").
https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
https://ria.ru/20240112/podrostok-1921007541.html
хасавюрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хасавюрт, республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Республика Дагестан
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка

В Дагестане будут судить 16-летнего подростка за вымогательство денег у ребенка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело против 16-летнего подростка из дагестанского Хасавюрта, который бил ребенка в школе и требовал от него деньги, передано в суд, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В конце ноября 2023 года в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в городе Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. Снимал видео другой подросток, который смеялся, но при этом просил не бить "пацанчика". По данному факту следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего 3 тысячи рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
16 января, 16:21
Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысячи рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу.
Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, ранее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал ее машину
12 января, 17:15
 
ПроисшествияХасавюртРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала