https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка - РИА Новости, 20.01.2024
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка
Уголовное дело против 16-летнего подростка из дагестанского Хасавюрта, который бил ребенка в школе и требовал от него деньги, передано в суд, сообщили в субботу РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:08
2024-01-20T13:08
2024-01-20T13:08
происшествия
хасавюрт
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Уголовное дело против 16-летнего подростка из дагестанского Хасавюрта, который бил ребенка в школе и требовал от него деньги, передано в суд, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В конце ноября 2023 года в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в городе Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. Снимал видео другой подросток, который смеялся, но при этом просил не бить "пацанчика". По данному факту следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего 3 тысячи рублей. Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысячи рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу. Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, ранее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хасавюрт, республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Республика Дагестан
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка
В Дагестане будут судить 16-летнего подростка за вымогательство денег у ребенка
МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости.
Уголовное дело против 16-летнего подростка из дагестанского Хасавюрта, который бил ребенка в школе и требовал от него деньги, передано в суд, сообщили
в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В конце ноября 2023 года в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в городе Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. Снимал видео другой подросток, который смеялся, но при этом просил не бить "пацанчика". По данному факту следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего 3 тысячи рублей.
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Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысячи рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу.
Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, ранее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").
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