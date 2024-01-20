https://ria.ru/20240120/vuchich-1922554017.html

Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году

Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году - РИА Новости, 20.01.2024

Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году

ВВП Сербии при нынешних темпах роста и благоприятных условиях к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T23:18

2024-01-20T23:18

2024-01-20T23:18

сербия

испания

париж

александр вучич

мвф

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БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. ВВП Сербии при нынешних темпах роста и благоприятных условиях к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в субботу вечером представил гражданам план развития республики "Сербия 2027 – скачок в будущее". Ранее он сообщил, что после прошедших в декабре 2023 года муниципальных и парламентских выборов страну ожидает четыре года экономического и инфраструктурного роста и подготовки к специализированной международной выставке Expo-27. "В 2012 году ВВП страны был около 33 миллиардов евро... В 2027 году, если будем успешными и сделаем все, что задумали, в соответствии с оценками МВФ, наш ВВП составит 92,7 миллиарда евро. А мы надеемся на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и могли бы дойти до 100 миллиардов. Более чем в три раза выше - всего за 15 лет", - заявил президент Сербии и уточнил, что рост ВВП сейчас составляет 3,5% в год, а в следующие три года планируется в размере 4% ежегодно. По данным Вучича, в 2010 году минимальный размер оплаты труда в Сербии составлял 153 евро (средняя 331 евро), по итогам 2024 составит 402 евро (средняя 958 евро), а в 2027 достигнет показателя в 650 евро (при средней в 1 400 евро). Средняя сербская пенсия согласно его расчетам от 204 евро в 2012 году к концу 2024 года возрастет до 391 евро, а к 2027 году достигнет 650 евро. В июне 2023 года Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки Expo-27 фантастическим успехом страны. Место проведения специализированной Expo-27 определялось на заседании Международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.

https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html

сербия

испания

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Наталья Макарова

сербия, испания, париж, александр вучич, мвф