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Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году - РИА Новости, 20.01.2024
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23:18 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/vuchich-1922554017.html
Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году
Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году - РИА Новости, 20.01.2024
Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году
ВВП Сербии при нынешних темпах роста и благоприятных условиях к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T23:18
2024-01-20T23:18
сербия
испания
париж
александр вучич
мвф
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БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. ВВП Сербии при нынешних темпах роста и благоприятных условиях к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в субботу вечером представил гражданам план развития республики "Сербия 2027 – скачок в будущее". Ранее он сообщил, что после прошедших в декабре 2023 года муниципальных и парламентских выборов страну ожидает четыре года экономического и инфраструктурного роста и подготовки к специализированной международной выставке Expo-27. "В 2012 году ВВП страны был около 33 миллиардов евро... В 2027 году, если будем успешными и сделаем все, что задумали, в соответствии с оценками МВФ, наш ВВП составит 92,7 миллиарда евро. А мы надеемся на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и могли бы дойти до 100 миллиардов. Более чем в три раза выше - всего за 15 лет", - заявил президент Сербии и уточнил, что рост ВВП сейчас составляет 3,5% в год, а в следующие три года планируется в размере 4% ежегодно. По данным Вучича, в 2010 году минимальный размер оплаты труда в Сербии составлял 153 евро (средняя 331 евро), по итогам 2024 составит 402 евро (средняя 958 евро), а в 2027 достигнет показателя в 650 евро (при средней в 1 400 евро). Средняя сербская пенсия согласно его расчетам от 204 евро в 2012 году к концу 2024 года возрастет до 391 евро, а к 2027 году достигнет 650 евро. В июне 2023 года Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки Expo-27 фантастическим успехом страны. Место проведения специализированной Expo-27 определялось на заседании Международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.
https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html
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сербия, испания, париж, александр вучич, мвф
Сербия, Испания, Париж, Александр Вучич, МВФ
Вучич заверил, что Сербия совершит "скачок в будущее" к 2027 году

Вучич пообещал, что ВВП Сербии к 2027 году составит свыше 90 миллиардов евро

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. ВВП Сербии при нынешних темпах роста и благоприятных условиях к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в субботу вечером представил гражданам план развития республики "Сербия 2027 – скачок в будущее". Ранее он сообщил, что после прошедших в декабре 2023 года муниципальных и парламентских выборов страну ожидает четыре года экономического и инфраструктурного роста и подготовки к специализированной международной выставке Expo-27.
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«
"В 2012 году ВВП страны был около 33 миллиардов евро... В 2027 году, если будем успешными и сделаем все, что задумали, в соответствии с оценками МВФ, наш ВВП составит 92,7 миллиарда евро. А мы надеемся на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и могли бы дойти до 100 миллиардов. Более чем в три раза выше - всего за 15 лет", - заявил президент Сербии и уточнил, что рост ВВП сейчас составляет 3,5% в год, а в следующие три года планируется в размере 4% ежегодно.
По данным Вучича, в 2010 году минимальный размер оплаты труда в Сербии составлял 153 евро (средняя 331 евро), по итогам 2024 составит 402 евро (средняя 958 евро), а в 2027 достигнет показателя в 650 евро (при средней в 1 400 евро). Средняя сербская пенсия согласно его расчетам от 204 евро в 2012 году к концу 2024 года возрастет до 391 евро, а к 2027 году достигнет 650 евро.
В июне 2023 года Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки Expo-27 фантастическим успехом страны. Место проведения специализированной Expo-27 определялось на заседании Международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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СербияИспанияПарижАлександр ВучичМВФ
 
 
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