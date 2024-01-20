https://ria.ru/20240120/vizit-1922518559.html

Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию

Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию - РИА Новости, 20.01.2024

Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию

В Кремле после публикаций в СМИ в Турции о визите президента РФ Владимира Путина в страну 12 февраля заявили, что сообщат своевременно о поездке российского... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:37

2024-01-20T16:37

2024-01-20T16:45

владимир путин

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кремле после публикаций в СМИ в Турции о визите президента РФ Владимира Путина в страну 12 февраля заявили, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля.Представитель администрации президента Турции в разговоре с РИА Новости заявил об отсутствии информации о визите Путина в эту дату, отметив, что сроки согласовываются по дипканалам."Мы сообщим своевременно!", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231215/erdogan-1915958919.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, турция, дмитрий песков