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Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию - РИА Новости, 20.01.2024
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16:37 20.01.2024 (обновлено: 16:45 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/vizit-1922518559.html
Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию
Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию - РИА Новости, 20.01.2024
Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию
В Кремле после публикаций в СМИ в Турции о визите президента РФ Владимира Путина в страну 12 февраля заявили, что сообщат своевременно о поездке российского... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:37
2024-01-20T16:45
владимир путин
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кремле после публикаций в СМИ в Турции о визите президента РФ Владимира Путина в страну 12 февраля заявили, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля.Представитель администрации президента Турции в разговоре с РИА Новости заявил об отсутствии информации о визите Путина в эту дату, отметив, что сроки согласовываются по дипканалам."Мы сообщим своевременно!", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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владимир путин, турция, дмитрий песков
Владимир Путин, Турция, Дмитрий Песков
Песков ответил на сообщения о возможном визите Путина в Турцию

Песков: Кремль своевременно сообщит о визите Путина в Турцию в феврале

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кремле после публикаций в СМИ в Турции о визите президента РФ Владимира Путина в страну 12 февраля заявили, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.
Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля.
Представитель администрации президента Турции в разговоре с РИА Новости заявил об отсутствии информации о визите Путина в эту дату, отметив, что сроки согласовываются по дипканалам.
"Мы сообщим своевременно!", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Владимир ПутинТурцияДмитрий Песков
 
 
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