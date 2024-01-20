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Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:10
2024-01-20T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что, используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние. После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.
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безопасность, ка-52 "аллигатор", россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Россия
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении

Вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на Сватовском направлении

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что, используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние. После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКа-52 "Аллигатор"Россия
 
 
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