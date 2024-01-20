https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:10
2024-01-20T05:10
2024-01-20T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
ка-52 "аллигатор"
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что, используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние. После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240120/artemovsk-1922461245.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ка-52 "аллигатор", россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Россия
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на Сватовском направлении
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
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"Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что, используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние. После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.
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