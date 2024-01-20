https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html

Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении

Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 20.01.2024

Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении

Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T05:10

2024-01-20T05:10

2024-01-20T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

ка-52 "аллигатор"

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что, используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние. После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240120/artemovsk-1922461245.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, ка-52 "аллигатор", россия