https://ria.ru/20240120/varna-1922480082.html

В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами

В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами - РИА Новости, 20.01.2024

В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами

Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, установленный в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:39

2024-01-20T10:39

2024-01-20T11:31

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, установленный в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость страны, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). "Бюст памятника графу Николаю Игнатьеву снова находится на своем месте в городском саду между драматическим театром "Стоян Бачваров" и его филиалом в Варне", — отметили в материале. Ранее БНТ сообщало, что неизвестные вандалы свалили с постамента бюст графа Игнатьева. Памятник убрали на хранение до устранения повреждений. Полиция Варны задержала мужчину, подозреваемого в нанесении повреждений бюсту. Над реставрацией памятника работал скульптор Венцислав Марков, который устранил вмятину на металле и обнаруженную позже трещину. Как отметило БНТ со ссылкой на экспертов, в основании бюста установили дополнительную металлическую конструкцию, которая затруднит любые последующие попытки повредить памятник. В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник установили на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.

https://ria.ru/20240116/moldaviya-1921557147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

варна, болгария, пловдивская область, в мире