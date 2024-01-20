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В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами - РИА Новости, 20.01.2024
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10:39 20.01.2024 (обновлено: 11:31 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/varna-1922480082.html
В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами
В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами - РИА Новости, 20.01.2024
В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами
Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, установленный в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:39
2024-01-20T11:31
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, установленный в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость страны, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). "Бюст памятника графу Николаю Игнатьеву снова находится на своем месте в городском саду между драматическим театром "Стоян Бачваров" и его филиалом в Варне", — отметили в материале. Ранее БНТ сообщало, что неизвестные вандалы свалили с постамента бюст графа Игнатьева. Памятник убрали на хранение до устранения повреждений. Полиция Варны задержала мужчину, подозреваемого в нанесении повреждений бюсту. Над реставрацией памятника работал скульптор Венцислав Марков, который устранил вмятину на металле и обнаруженную позже трещину. Как отметило БНТ со ссылкой на экспертов, в основании бюста установили дополнительную металлическую конструкцию, которая затруднит любые последующие попытки повредить памятник. В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник установили на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.
https://ria.ru/20240116/moldaviya-1921557147.html
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варна, болгария, пловдивская область, в мире
Варна, Болгария, Пловдивская область, В мире
В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами

В Варне вернули на место бюст дипломата Игнатьева, ранее сбитый вандалами

© Фото : Община ВарнаПоврежденный бюст графа Игнатьева в болгарской Варне
Поврежденный бюст графа Игнатьева в болгарской Варне - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Община Варна
Поврежденный бюст графа Игнатьева в болгарской Варне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Игнатьева, установленный в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость страны, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).
"Бюст памятника графу Николаю Игнатьеву снова находится на своем месте в городском саду между драматическим театром "Стоян Бачваров" и его филиалом в Варне", — отметили в материале.
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Ранее БНТ сообщало, что неизвестные вандалы свалили с постамента бюст графа Игнатьева. Памятник убрали на хранение до устранения повреждений. Полиция Варны задержала мужчину, подозреваемого в нанесении повреждений бюсту.
Над реставрацией памятника работал скульптор Венцислав Марков, который устранил вмятину на металле и обнаруженную позже трещину. Как отметило БНТ со ссылкой на экспертов, в основании бюста установили дополнительную металлическую конструкцию, которая затруднит любые последующие попытки повредить памятник.
В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник установили на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.
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