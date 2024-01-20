Рейтинг@Mail.ru
"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922536183.html
"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ
"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ
ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:03
2024-01-20T19:03
политика
киев
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? &lt;…&gt; Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли", — рассуждает Лапин.По его словам, для строительства более надежных фортификаций и сокращения линии фронта ВСУ нужно отойти вглубь своей территории и возводить оборонительные рубежи при помощи спецтехники, а не вручную.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По информации издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается.
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, киев, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ

Украинский политик Лапин: ВСУ скоро отступят из-за ударов российской артиллерии

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
«
"Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? <…> Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли", — рассуждает Лапин.
По его словам, для строительства более надежных фортификаций и сокращения линии фронта ВСУ нужно отойти вглубь своей территории и возводить оборонительные рубежи при помощи спецтехники, а не вручную.
В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По информации издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России
Вчера, 14:39
 
ПолитикаКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала