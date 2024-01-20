https://ria.ru/20240120/ukraina-1922536183.html

"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ

"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024

"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ

ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:03

2024-01-20T19:03

2024-01-20T19:03

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. ВСУ придется отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? <…> Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли", — рассуждает Лапин.По его словам, для строительства более надежных фортификаций и сокращения линии фронта ВСУ нужно отойти вглубь своей территории и возводить оборонительные рубежи при помощи спецтехники, а не вручную.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По информации издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html

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политика, киев, вооруженные силы украины, украина, россия