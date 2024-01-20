https://ria.ru/20240120/ukraina-1922520258.html

Премьер Словакии заявил о тотальном контроле США над Украиной

Премьер Словакии заявил о тотальном контроле США над Украиной - РИА Новости, 20.01.2024

Премьер Словакии заявил о тотальном контроле США над Украиной

Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:54

2024-01-20T16:54

2024-01-20T16:56

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сша

словакия

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евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения. "С 2014 года, после Майдана, Украина под тотальным контролем и влиянием США <…> Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины", - сказал Фицо в субботу в эфире телеканала RTVS. Фицо ранее говорил, что Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.

https://ria.ru/20240120/mosch-1922500830.html

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сша

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, словакия, роберт фицо, евросоюз