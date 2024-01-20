https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html

"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России

"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 20.01.2024

"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России

Ситуация в зоне специальной операции сложная для ВСУ, бои не стихают, несмотря на зиму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:39

2024-01-20T14:39

2024-01-20T14:39

политика

украина

россия

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ситуация в зоне специальной операции сложная для ВСУ, бои не стихают, несмотря на зиму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Bild."Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая", — сказал он.По мнению киевского чиновника, если Запад не предоставит Украине достаточно оружия и финансовой помощи, "зона боевых действий расширится".Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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политика, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии