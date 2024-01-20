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"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 20.01.2024
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14:39 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html
"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России
"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 20.01.2024
"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России
Ситуация в зоне специальной операции сложная для ВСУ, бои не стихают, несмотря на зиму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:39
2024-01-20T14:39
политика
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россия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ситуация в зоне специальной операции сложная для ВСУ, бои не стихают, несмотря на зиму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Bild."Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая", — сказал он.По мнению киевского чиновника, если Запад не предоставит Украине достаточно оружия и финансовой помощи, "зона боевых действий расширится".Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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политика, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Зона боев расширится". Киев сделал шокирующее заявление о России

Советник офиса Зеленского Подоляк: бои на фронте не стихают, несмотря на зиму

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ситуация в зоне специальной операции сложная для ВСУ, бои не стихают, несмотря на зиму, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Bild.
«
"Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая", — сказал он.
По мнению киевского чиновника, если Запад не предоставит Украине достаточно оружия и финансовой помощи, "зона боевых действий расширится".
Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова
15 января, 19:28
 
ПолитикаУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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