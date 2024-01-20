https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html

Ловушка Зеленского. В Европе готовятся к массовому разорению из-за Украины

Ловушка Зеленского. В Европе готовятся к массовому разорению из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2024

Ловушка Зеленского. В Европе готовятся к массовому разорению из-за Украины

Польша выступила против продления торговых льгот ЕС для Киева. Правительство Дональда Туска готово и впредь помогать Зеленскому, но не в ущерб собственным... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:00

2024-01-20T08:00

2024-01-20T08:05

польша

украина

варшава

дональд туск

анджей дуда

еврокомиссия

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Польша выступила против продления торговых льгот ЕС для Киева. Правительство Дональда Туска готово и впредь помогать Зеленскому, но не в ущерб собственным экономическим интересам. С поляками солидарны болгары и румыны. Однако в Брюсселе стоят на своем, рискуя пустить по миру многих в Европе ради киевского режима.Варшава против БрюсселяХотя Польша не может повлиять на решение Еврокомиссии, Туск настроен решительно. Такую же позицию занимают Болгария, Румыния, и тем более — выступающие вообще против помощи Киеву Венгрия и Словакия.Зерно — основной экспортный товар Украины. Но европейские аграрии не желают нести убытки и терять рынок. Брюссель призвали усилить контроль над беспошлинным импортом зерна. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский после встречи с фермерами пообещал учесть их интересы.Издание EurActiv сообщает, что представители Еврокомиссии постараются развеять польские опасения. Но для правительства Туска этого может оказаться недостаточно. Также Варшава продолжит добиваться ограничений на украинский импорт сахара и птицы.Партнерская блокадаТуск, которому приходится лавировать между внутренней и внешней политикой, заявляет, что никому в правительстве не позволит антиукраинские настроения. По его словам, в приверженности к Киеву в противостоянии с Москвой "не может быть никаких сомнений". Украинский кризис — вопрос номер один для Польши, подчеркивает он.Однако замминистра сельского хозяйства Михаил Колодзейчак указал на приоритетность собственной продовольственной безопасности и рентабельности производства. А либерализация торговли с Украиной напрямую угрожает фермерам.Правительство все же договорилось с перевозчиками о снятии блокады на границе. Более тысячи грузовиков несколько месяцев не могли въехать на Украину. До 1 марта власти должны удовлетворить требования протестующих, иначе погранпереходы снова перекроют. Все необходимое для этого — контейнеры, трейлеры — оставили.Блокада обошлась польским фирмам почти в миллиард евро. Сложившаяся ситуация с экспортом украинского зерна не устраивает ни Варшаву, ни Киев. Обе стороны заинтересованы в скором решении вопроса, однако по-своему видят результат. Туск надеется, что условия польских перевозчиков в Брюсселе примут. Зеленский, разумеется, рассчитывает на продление льгот.Цена поддержкиПольша теперь — один из крупнейших торговых партнеров Украины и занимает третье место по поставкам оружия. На экономическом форуме в Давосе президент Анджей Дуда призывал Запад сохранять антироссийскую твердость и бороться с усталостью от этого конфликта."Тем не менее для Варшавы свои интересы всегда были на первом месте. Отсюда и блокировка границы, борьба с демпингом на зерновые", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.Конечно, Украина важна для поляков, уточняет он. Тем более их помощь Киеву хорошо оплачивалась Евросоюзом. Кроме того, Варшава хочет поучаствовать в дележе бывшей советской республики и нацелена на конкретные территории.Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский подчеркивает: польские перевозчики и аграрии хотят лишь равных прав и возможностей с соседями. У украинских компаний условия гораздо лучше. Это приводит к массовому разорению их европейских конкурентов. То, что власть поддерживает своих, совершенно естественно, но, с другой стороны, суверенитет Польши, как и других стран ЕС, ограничен.Все льготы Украине предоставлены на уровне ЕС, и Варшава вынуждена подчиняться. "До лета вряд ли что-то изменится. Фермерам грозит банкротство. Брюссель угодил в ловушку. Когда вводили льготы, не рассчитывали, что это продлится так долго", — указывает политолог.Ставка была на быструю победу Киева и обогащение за счет российских ресурсов. Теперь в Европе не знают, как быть дальше. Никто не хочет поддерживать режим Зеленского ценой собственного разорения.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

польша

украина

варшава

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польша, украина, варшава, дональд туск, анджей дуда, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский