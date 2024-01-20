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Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске - РИА Новости, 20.01.2024
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15:31 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922509846.html
Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске
Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске - РИА Новости, 20.01.2024
Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая подозревается в истязании и убийстве в 2021 году своей... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:31
2024-01-20T15:31
происшествия
узбекистан
россия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая подозревается в истязании и убийстве в 2021 году своей годовалой дочери, сообщает в субботу СУСК по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы республики Узбекистан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, несовершеннолетнего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с июня по август 2021 года гражданка Узбекистана, воспитывающая годовалую дочь, систематически избивала ее, то есть причиняла физические и нравственные страдания. "Кроме того, следователем устанавливаются обстоятельства гибели малолетней, которая скончалась в августе 2021 года. При этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери", - сообщили в следственном управлении. По ходатайству следователя СК суд в отношении обвиняемой избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи установили факт незаконного нахождения женщины на территории России. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html
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происшествия, узбекистан, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Узбекистан, Россия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске

Гражданка Узбекистана обвиняется в истязании и убийстве дочери в Новосибирске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая подозревается в истязании и убийстве в 2021 году своей годовалой дочери, сообщает в субботу СУСК по Новосибирской области.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы республики Узбекистан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, несовершеннолетнего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с июня по август 2021 года гражданка Узбекистана, воспитывающая годовалую дочь, систематически избивала ее, то есть причиняла физические и нравственные страдания.
«
"Кроме того, следователем устанавливаются обстоятельства гибели малолетней, которая скончалась в августе 2021 года. При этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери", - сообщили в следственном управлении.
По ходатайству следователя СК суд в отношении обвиняемой избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи установили факт незаконного нахождения женщины на территории России. Расследование продолжается.
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