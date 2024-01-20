https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922509846.html

Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске

Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске - РИА Новости, 20.01.2024

Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве дочери в Новосибирске

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая подозревается в истязании и убийстве в 2021 году своей... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:31

2024-01-20T15:31

2024-01-20T15:31

происшествия

узбекистан

россия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая подозревается в истязании и убийстве в 2021 году своей годовалой дочери, сообщает в субботу СУСК по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы республики Узбекистан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, несовершеннолетнего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с июня по август 2021 года гражданка Узбекистана, воспитывающая годовалую дочь, систематически избивала ее, то есть причиняла физические и нравственные страдания. "Кроме того, следователем устанавливаются обстоятельства гибели малолетней, которая скончалась в августе 2021 года. При этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери", - сообщили в следственном управлении. По ходатайству следователя СК суд в отношении обвиняемой избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи установили факт незаконного нахождения женщины на территории России. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html

https://ria.ru/20240119/sizo-1922352978.html

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происшествия, узбекистан, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)