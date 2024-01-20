https://ria.ru/20240120/tsiklon-1922553851.html

В США из-за арктического циклона погиб 61 человек

В США из-за арктического циклона погиб 61 человек - РИА Новости, 20.01.2024

В США из-за арктического циклона погиб 61 человек

По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктического циклона за прошедшую неделю, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T23:13

2024-01-20T23:13

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктического циклона за прошедшую неделю, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей. В пятницу телеканал информировал о 47 погибших. "В общей сложности число погибших из-за непогоды в США возросло по меньшей мере до 61", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что наибольшее число жертв стихии зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегоне. По-настоящему зимняя погода пришла в большую часть США в конце прошлой недели. Многие регионы центральной части страны охватили рекордные морозы, прошли сильные снегопады.

https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html

https://ria.ru/20240115/zima-1921376716.html

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в мире, сша, nbc, теннесси, орегон