https://ria.ru/20240120/tramp-1922497182.html

Трамп, вероятно, спутал Хейли с Пелоси, пишут СМИ

Трамп, вероятно, спутал Хейли с Пелоси, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024

Трамп, вероятно, спутал Хейли с Пелоси, пишут СМИ

Претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США бывший глава государства Дональд Трамп, обвинив свою соперницу Никки... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:26

2024-01-20T13:26

2024-01-20T13:26

в мире

сша

южная каролина

нью-гэмпшир

нэнси пелоси

дональд трамп

никки хейли

оон

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США бывший глава государства Дональд Трамп, обвинив свою соперницу Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, спутал ее с бывшим спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает газета New York Times. Как отмечается, Трамп сделал эти заявления в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир. При этом, как пишет издание, Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН, никогда не работала в американском конгрессе, а во время штурма трудилась в частном секторе. "Знаете, когда она приходит сюда, ее встречают где-то девять человек, и пресса никогда не сообщает о толпах... Кстати, вы знаете, они никогда не пишут о толпе 6 января. Знаете, Никки Хейли, Никки Хейли, Никки Хейли... Никки Хейли отвечала за безопасность... Мы предложили ей 10 тысяч людей, солдат, национальную гвардию, все, что ни хотят. Они отказались. Они не хотят об этом говорить", - приводит газета слова Трампа. Он также повторил свои утверждения о том, что двухпартийный комитет палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия, в том числе действия Трампа в тот день, "уничтожил всю информацию, все доказательства". Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240119/trump-1922344866.html

https://ria.ru/20240117/tramp-1921759316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная каролина, нью-гэмпшир, нэнси пелоси, дональд трамп, никки хейли, оон