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Александр Ткачев: российский туризм вырос из Олимпиады в Сочи

Александр Ткачев: российский туризм вырос из Олимпиады в Сочи - РИА Новости, 20.01.2024

Александр Ткачев: российский туризм вырос из Олимпиады в Сочи

Десять лет назад Сочи стал столицей зимней Олимпиады, что полностью изменило облик курорта и всего региона. Чем стали Игры для России, как с тех пор выросла... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:00

2024-01-20T11:00

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Десять лет назад Сочи стал столицей зимней Олимпиады, что полностью изменило облик курорта и всего региона. Чем стали Игры для России, как с тех пор выросла доля туризма в экономике, почему "весь туризм родом из Сочи" — это не просто слова, а также что ждет курорт и тормозит его развитие, в интервью РИА Новости рассказал Александр Ткачев, который принимал Олимпиаду в качестве губернатора, а сейчас возглавляет одно из крупнейших сельхозпредприятий России — "Агрокомплекс имени Ткачева".— В феврале исполняется десять лет с Олимпиады в Сочи. Чем она стала для вас?— Когда 17 лет назад в июле 2007 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Гватемале наш Сочи объявили столицей зимних Игр, к радости и гордости добавилось ощущение глобального вызова.Да, была Олимпиада-80, но Олимпиада-2014 – это абсолютно новая глава в истории развития страны и российского туризма. Объективно, именно тогда мы заложили фундамент нового подхода к развитию территорий, созданию принципиально другой инфраструктуры, изменили системный подход к внутреннему и въездному туризму.Олимпийские игры стали катализатором роста турпотока и больших национальных проектов, которые уже изменили и еще изменят туристический ландшафт страны. Так что можно смело утверждать, что новый российский туризм, успешный, развивающийся, кластерный, с четкими целевыми показателями, туризм про сервис и гостеприимство — родом из Сочи.— Удалось удержать эту планку?— Все помнят, что раньше отдых воспринимался исключительно как пляжный в Египте и Турции, то есть фактически наша туриндустрия занималась экспортом российских туристов.Но мы на примере других Олимпийских игр понимали, что международное мероприятие такого масштаба привлечет внимание всего мира и позволит заложить фундамент развития внутреннего и въездного туризма.Особенно показательным был пример Олимпиады в Пекине в 2008 году, который оживил туризм в Китае. Тогда на игры приехали порядка 600 тысяч иностранцев, а сразу после Олимпиады Пекин посетили 4,5 миллиона зарубежных гостей, которые благополучно потратили там около 5 миллиардов долларов, а внутренний турпоток обернулся устойчивым ростом на 9 % в год.Олимпийские игры показали, что внутренний рынок имеет огромный потенциал роста и в России. За эти десять лет доля туризма в российской экономике практически удвоилась и достигла 2,6 %, а в планах — рост до 5 %. При этом с 2014 года среднегодовой темп роста внутреннего туризма превысил 10 %.— А как изменился сам Сочи?— Благодаря Олимпиаде появились любимые всеми туристами туристические бренды Красная Поляна, Олимпийский парк, Сочи Парк и многие другие. За десять лет турпоток в Сочи удвоился и достиг почти 8 миллионов человек в год. Это самый впечатляющий рост, который не может повторить ни одно направление внутреннего туризма.Постолимпийский туризм оказал и серьезный мультипликативный эффект – эта сфера приносит две трети всех отраслевых доходов Краснодарского края. В туризме горного и морского кластеров работает треть всего занятого населения Сочи, в том числе на транспорте, гидами, в розничной торговле, общественном питании и строительстве.— Востребована ли до сих пор олимпийская инфраструктура?— Олимпиада в Сочи вошла в число лучших олимпийских практик МОК.Есть так называемый "эффект долины": перед Играми идут большие инвестиции, а потом наступает спад, который усугубляется затратами на уход за опустевшими олимпийскими объектами. Их судьба складывается по-разному. Одни перестают использоваться и приходят в упадок. Другие заранее возводят из модульных конструкций, чтобы потом разобрать и перестроить в совершенно новые объекты.Есть удачные примеры, такие как Национальный водный центр "Водный куб" в Пекине, который был построен к Олимпиаде-2008 на средства жителей Гонконга, Макао и Тайваня. Его возвели по проекту австралийского архитектурного бюро PTW из специального материала — тефлоновой мембраны, состоящей из наполненных воздухом ячеек. Благодаря легкости стен удалось снизить риск обрушения при сейсмической угрозе, а также решить проблему энергоснабжения. Поверхность здания способна как принимать солнечную энергию и затем использовать ее для обогрева воды и помещений, так и отражать лучи и тем самым регулировать температуру внутри. В нем, кстати, установлены 25 мировых рекордов по плаванию. По окончании Олимпиады "Водный куб" закрылся. А спустя ровно два года получил новую жизнь. Бывший олимпийский объект превратился в крупнейший в Азии аквапарк, на обустройство которого потребовался 51 миллион долларов.А есть примеры, когда олимпийское наследие становилось обузой. Например, бейсбольный стадион в Афинах. Бейсбол в Греции — вид спорта непопулярный. Тем не менее, к летней Олимпиаде 2004 года в пригороде Афин был построен стадион для соревнований. После Игр многие объекты олимпийской инфраструктуры были заброшены. Власти обещали продать их, но новых владельцев у спортивных площадок так и не появилось. Бейсбольный стадион простаивал без дела 11 лет до 2015 года, пока не разразился европейский миграционный кризис, и в бывшем олимпийском объекте не был разбит лагерь сирийских беженцев.И только олимпийское наследие Сочи до сих пор используется эффективно и за десять лет ни разу не было никакого простоя. Все опасения, что олимпийские объекты превратятся в никому не нужные призраки, оказались напрасными.— Во сколько это обошлось?— Суммарный объем инвестиций в постолимпийские объекты составил порядка 100 миллиардов рублей. Из которых около 70 миллиардов рублей было вложено в развитие курорта Красная Поляна, около 13 миллиардов ушло на развитие парка развлечений "Сочи Парк", почти 10 миллиардов — это инвестиции в крупнейший отельный комплекс страны: "Сочи Парк Отель" и более 7,5 миллиардов пришлось на игорную зону "Красная поляна". Каждый объект прошел по пути туристической трансформации.Красная Поляна — это не просто горный курорт, но и тренировочная база для спортсменов. Здесь проходят спортивные сборы, соревнования, развивается адаптивный спорт. Также проходят фестивали, которые объединяют сотни самых разных людей, невзирая на их статус и возраст.Сочи Парк в этом году отмечает 10 лет, это самый популярный тематический парк развлечений в стране и единственный парк, который ежегодно открывает для гостей новый большой аттракцион. Парк мирового уровня — яркое олимпийское наследие.Олимпиада сделала важное дело в развитии Сочи как всесезонного курорта, убрав понятие "сезонность". Средняя загрузка отелей по году теперь составляет 75 %. Это высокий показатель. Обычных туристов сменяют деловые путешественники, им на смену приходят событийные туристы, приезжающие на многочисленные крупные мероприятия, фестивали.— Иностранцы приезжают?— Конечно, аэропорт Сочи сейчас — это международный хаб, самые частые иностранные гости — с Ближнего Востока и из Китая.— Каким видите будущее Северного Кавказа?— Я недаром сказал, что современный туризм вырос из Олимпиады в Сочи. Мы гордимся успехами, но важно думать и о новых проектах, которые позволят не останавливаться на достигнутом, будут соответствовать современным и постоянно меняющимся трендам и запросам туристов.Среди глобальных проектов — это развитие ведущих горнолыжных курортов. Например, строительство автодороги, соединяющей Красную Поляну, Архыз и Лагонаки, позволит создать крупнейшую в России сеть связанных между собой горных курортов с суммарным трафиком не менее 5 миллионов туристов ежегодно и трассами протяженностью около 600 километров.— Что мешает развитию туризма в Краснодарском крае?— Надо понимать, что существенный рост турпотока требует больше качественной инфраструктуры.На сегодняшний день в России наблюдается дефицит больших премиальных курортов и отелей с количеством номеров около 500 и более.Кроме того, на юге России отсутствуют полноценные поля для гольфа, спрос на которые растет. Это запрос туристов, и мы как бизнес на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 гектаров. Инфраструктура "Сочи Гольф" позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом. Объем инвестиций на первом этапе составит 28,3 миллиарда рублей.Вы знаете, я сейчас называю цифры, говорю об этих перспективных проектах и понимаю, что они стали возможны только благодаря тому, что когда-то было принято верное решение провести Олимпийские Игры. Мы сделали крупную ставку, и это сработало.Мы видим, что государственные инвестиции в отдельно взятую территорию в ограниченное время и под контролем дают максимальный результат. По примеру олимпийских игр государство сейчас планирует развивать Новую Анапу, Каспийский кластер и проект "Пять морей".

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