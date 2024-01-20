Рейтинг@Mail.ru
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 20.01.2024 (обновлено: 11:09 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/svo-1922480668.html
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине
Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:46
2024-01-20T11:09
политика
в мире
украина
россия
киев
филипп бридлав
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины&quot;, — говорится в материале.По словам журналиста, российская армия будет наносить удары по украинским военным объектам, критической инфраструктуре и центрам принятия решений, как она это делали после предыдущих попыток Киева обострить ситуацию в зоне боевых действий.На этой неделе бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атаками на российскую территорию последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240120/uzhas-1922473265.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_20:263:1936:1700_1920x0_80_0_0_6d09270a3f44466ea9cf0e57f8a72c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, украина, россия, киев, филипп бридлав, дмитрий медведев, нато, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, Россия, Киев, Филипп Бридлав, Дмитрий Медведев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине

InfoBRICS: Россия уничтожит объекты ВПК по всей Украине в случае ударов по Крыму

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины", — говорится в материале.

По словам журналиста, российская армия будет наносить удары по украинским военным объектам, критической инфраструктуре и центрам принятия решений, как она это делали после предыдущих попыток Киева обострить ситуацию в зоне боевых действий.
На этой неделе бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атаками на российскую территорию последуют удары возмездия.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО
09:22
 
ПолитикаВ миреУкраинаРоссияКиевФилипп БридлавДмитрий МедведевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала