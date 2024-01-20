https://ria.ru/20240120/svo-1922480668.html
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине
Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:46
2024-01-20T10:46
2024-01-20T11:09
политика
в мире
украина
россия
киев
филипп бридлав
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_0:540:1943:1633_1920x0_80_0_0_56e5dc219dec0d5d05b09845b4806ca7.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины", — говорится в материале.По словам журналиста, российская армия будет наносить удары по украинским военным объектам, критической инфраструктуре и центрам принятия решений, как она это делали после предыдущих попыток Киева обострить ситуацию в зоне боевых действий.На этой неделе бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атаками на российскую территорию последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240120/uzhas-1922473265.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919461454_20:263:1936:1700_1920x0_80_0_0_6d09270a3f44466ea9cf0e57f8a72c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, украина, россия, киев, филипп бридлав, дмитрий медведев, нато, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, Россия, Киев, Филипп Бридлав, Дмитрий Медведев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине
InfoBRICS: Россия уничтожит объекты ВПК по всей Украине в случае ударов по Крыму