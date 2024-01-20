https://ria.ru/20240120/svo-1922480668.html

"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине

"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине - РИА Новости, 20.01.2024

"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине

Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:46

2024-01-20T10:46

2024-01-20T11:09

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины", — говорится в материале.По словам журналиста, российская армия будет наносить удары по украинским военным объектам, критической инфраструктуре и центрам принятия решений, как она это делали после предыдущих попыток Киева обострить ситуацию в зоне боевых действий.На этой неделе бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атаками на российскую территорию последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20240120/uzhas-1922473265.html

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политика, в мире, украина, россия, киев, филипп бридлав, дмитрий медведев, нато, вооруженные силы украины