https://ria.ru/20240120/sudan-1922518010.html

Судан заморозил членство в ИГАД

Судан заморозил членство в ИГАД - РИА Новости, 20.01.2024

Судан заморозил членство в ИГАД

Судан заморозил членство в восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД), сообщила газета Al Sudani. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:35

2024-01-20T16:35

2024-01-20T16:35

в мире

судан

джибути

уганда

абдель фаттах аль-бурхан

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Судан заморозил членство в восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД), сообщила газета Al Sudani. Ранее Судан заморозил взаимодействие с ИГАД по ситуации в стране. Согласно сообщению газеты, глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан отправил в субботу утром письмо президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле, который в данный момент является председателем ИГАД. Отмечается, что в письме аль-Бурхан заявил о заморозке членства Судана в ИГАД. Ранее переходный Суверенный совет Судана и вооруженные силы страны отказались от участия во внеочередном саммите ИГАД по ситуации в Судане, который состоялся 18 января в Уганде. Причиной отказа стало приглашение на саммит командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагло. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20230809/zapret-1889173799.html

https://ria.ru/20230922/sudan-1897916657.html

судан

джибути

уганда

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, джибути, уганда, абдель фаттах аль-бурхан, международный комитет красного креста (мккк), оон