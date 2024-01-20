Судан заморозил членство в ИГАД
Судан заморозил членство в восточноафриканской организации по развитию
© AP Photo / Marwan AliСудан
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
КАИР, 20 янв - РИА Новости. Судан заморозил членство в восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД), сообщила газета Al Sudani.
Ранее Судан заморозил взаимодействие с ИГАД по ситуации в стране.
Согласно сообщению газеты, глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан отправил в субботу утром письмо президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле, который в данный момент является председателем ИГАД. Отмечается, что в письме аль-Бурхан заявил о заморозке членства Судана в ИГАД.
Ранее переходный Суверенный совет Судана и вооруженные силы страны отказались от участия во внеочередном саммите ИГАД по ситуации в Судане, который состоялся 18 января в Уганде. Причиной отказа стало приглашение на саммит командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагло.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.