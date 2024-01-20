https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html

В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе

В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 20.01.2024

В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе

Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, одна из пуль рикошетом случайно попала в семилетнюю девочку, сообщает РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:41

2024-01-20T12:41

2024-01-20T12:41

происшествия

ростов-на-дону

россия

усть-джегутинский район

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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, одна из пуль рикошетом случайно попала в семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. По данным ведомства, 19 января в Отдел МВД России по Усть-Джегутинскому району из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлена "семилетняя жительница села Важное с огнестрельным ранением плеча". После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. "Следственно-оперативной группой Отдела установлено, что 24-летний житель г. Ростов-на-Дону, находясь в с. Важное на свадьбе у друга, произвел несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом случайно попала в несовершеннолетнюю", – говорится в сообщении. Отмечается, что с места происшествия изъяты две гильзы, травматический пистолет и 14 патронов. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

https://ria.ru/20240114/konflikt-1921301848.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, россия, усть-джегутинский район