https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 20.01.2024
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе
Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, одна из пуль рикошетом случайно попала в семилетнюю девочку, сообщает РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:41
2024-01-20T12:41
2024-01-20T12:41
происшествия
ростов-на-дону
россия
усть-джегутинский район
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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, одна из пуль рикошетом случайно попала в семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. По данным ведомства, 19 января в Отдел МВД России по Усть-Джегутинскому району из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлена "семилетняя жительница села Важное с огнестрельным ранением плеча". После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. "Следственно-оперативной группой Отдела установлено, что 24-летний житель г. Ростов-на-Дону, находясь в с. Важное на свадьбе у друга, произвел несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом случайно попала в несовершеннолетнюю", – говорится в сообщении. Отмечается, что с места происшествия изъяты две гильзы, травматический пистолет и 14 патронов. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.
https://ria.ru/20240114/konflikt-1921301848.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, усть-джегутинский район
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Усть-Джегутинский район
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе, пострадала семилетняя девочка
ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости.
Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, одна из пуль рикошетом случайно попала в семилетнюю девочку, сообщает
пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, 19 января в Отдел МВД России
по Усть-Джегутинскому району
из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлена "семилетняя жительница села Важное с огнестрельным ранением плеча". После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.
"Следственно-оперативной группой Отдела установлено, что 24-летний житель г. Ростов-на-Дону, находясь в с. Важное на свадьбе у друга, произвел несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом случайно попала в несовершеннолетнюю", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с места происшествия изъяты две гильзы, травматический пистолет и 14 патронов. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.
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