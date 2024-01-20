https://ria.ru/20240120/stambul-1922501785.html

Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула

Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула - РИА Новости, 20.01.2024

Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула

Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:14

2024-01-20T14:14

2024-01-20T14:26

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СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось избежать, сообщает газета газета Sözcü. "Буровая установка компании, ведущей работы над линией метро M11, ведущей в аэропорт, пробила потолок туннеля метро, а затем и рельсы", - сообщает газета, сопровождая новость видеозаписью.По данным газеты, "трагедии удалось избежать в последний момент", так как поезд остановился из-за отключения электричества, однако на каком именно участке метро и когда произошла авария, не уточняется.В колл-центре министерства транспорта Турции сообщили РИА Новости, что пока не обладают информацией о данной аварии.Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.

https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919758306.html

https://ria.ru/20230107/metro-1843417533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стамбул, турция, в мире