https://ria.ru/20240120/stambul-1922501785.html
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула - РИА Новости, 20.01.2024
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула
Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:14
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СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось избежать, сообщает газета газета Sözcü. "Буровая установка компании, ведущей работы над линией метро M11, ведущей в аэропорт, пробила потолок туннеля метро, а затем и рельсы", - сообщает газета, сопровождая новость видеозаписью.По данным газеты, "трагедии удалось избежать в последний момент", так как поезд остановился из-за отключения электричества, однако на каком именно участке метро и когда произошла авария, не уточняется.В колл-центре министерства транспорта Турции сообщили РИА Новости, что пока не обладают информацией о данной аварии.Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.
https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919758306.html
https://ria.ru/20230107/metro-1843417533.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, турция, в мире
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула, пострадавших нет
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости.
Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось избежать, сообщает газета газета Sözcü
.
"Буровая установка компании, ведущей работы над линией метро M11, ведущей в аэропорт, пробила потолок туннеля метро, а затем и рельсы", - сообщает газета, сопровождая новость видеозаписью.
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По данным газеты, "трагедии удалось избежать в последний момент", так как поезд остановился из-за отключения электричества, однако на каком именно участке метро и когда произошла авария, не уточняется.
В колл-центре министерства транспорта Турции сообщили РИА Новости, что пока не обладают информацией о данной аварии.
Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.
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