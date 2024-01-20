Рейтинг@Mail.ru
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 20.01.2024 (обновлено: 14:26 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/stambul-1922501785.html
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула - РИА Новости, 20.01.2024
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула
Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:14
2024-01-20T14:26
стамбул
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920602859_5:0:3644:2047_1920x0_80_0_0_ddf89b10e49b96936bf56f3fd833e0c2.jpg
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось избежать, сообщает газета газета Sözcü. "Буровая установка компании, ведущей работы над линией метро M11, ведущей в аэропорт, пробила потолок туннеля метро, а затем и рельсы", - сообщает газета, сопровождая новость видеозаписью.По данным газеты, "трагедии удалось избежать в последний момент", так как поезд остановился из-за отключения электричества, однако на каком именно участке метро и когда произошла авария, не уточняется.В колл-центре министерства транспорта Турции сообщили РИА Новости, что пока не обладают информацией о данной аварии.Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.
https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919758306.html
https://ria.ru/20230107/metro-1843417533.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920602859_460:0:3189:2047_1920x0_80_0_0_981a280a1cf4e0398bda0246898b03c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула

Буровая установка повредила туннель линии метро Стамбула, пострадавших нет

© iStock.com / byakkayaЗимний Стамбул
Зимний Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© iStock.com / byakkaya
Зимний Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города, жертв удалось избежать, сообщает газета газета Sözcü.
"Буровая установка компании, ведущей работы над линией метро M11, ведущей в аэропорт, пробила потолок туннеля метро, а затем и рельсы", - сообщает газета, сопровождая новость видеозаписью.
Место схода поезда нью-йоркского метро после столкновения с другим поездом. 4 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек
5 января, 01:28
По данным газеты, "трагедии удалось избежать в последний момент", так как поезд остановился из-за отключения электричества, однако на каком именно участке метро и когда произошла авария, не уточняется.
В колл-центре министерства транспорта Турции сообщили РИА Новости, что пока не обладают информацией о данной аварии.
Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.
Столкновение поездов в метро Мехико - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
В Мехико после аварии в метро пострадали более десяти человек
7 января 2023, 20:07
 
СтамбулТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала