https://ria.ru/20240120/sputnik-1922491000.html

Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту

Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту - РИА Новости, 20.01.2024

Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту

Спутник "Сорайя" Иранского космического агентства успешно выведен на орбиту на высоту 750 километров, заявило правительство Ирана в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:26

2024-01-20T12:26

2024-01-20T14:04

наука

космос - риа наука

тегеран (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg

ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Спутник "Сорайя" Иранского космического агентства успешно выведен на орбиту на высоту 750 километров, заявило правительство Ирана в официальном Telegram-канале."Спутник "Сорайя", принадлежащий Иранскому космическому агентству (министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана - ред.), был успешно запущен при помощи трехступенчатой твердотопливной ракеты-носителя "Гаем-100" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана - ред.) и выведен на орбиту на высоту 750 километров", - говорится в сообщении правительства.Министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур заявил в конце ноября, что Иран планирует осуществить запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).Накануне этого глава Иранского космического агентства Хасан Саларие заявил, что специалисты одного из исследовательских центров Ирана подготовили к запуску в космос биокапсулу. Зарепур объявлял в октябре, что в ближайшие один-два месяца в стране проведут первые испытания биокапсулы, предназначенной для отправки космонавтов, по его словам, Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в ближайшие пять лет.Ранее Зарепур сообщал, что ВКС КСИР успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3". Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника.

https://ria.ru/20240120/sputnik-1922457766.html

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, тегеран (город)