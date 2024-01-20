https://ria.ru/20240120/sputnik-1922491000.html
Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту
Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту - РИА Новости, 20.01.2024
Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту
Спутник "Сорайя" Иранского космического агентства успешно выведен на орбиту на высоту 750 километров, заявило правительство Ирана в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:26
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ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Спутник "Сорайя" Иранского космического агентства успешно выведен на орбиту на высоту 750 километров, заявило правительство Ирана в официальном Telegram-канале."Спутник "Сорайя", принадлежащий Иранскому космическому агентству (министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана - ред.), был успешно запущен при помощи трехступенчатой твердотопливной ракеты-носителя "Гаем-100" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана - ред.) и выведен на орбиту на высоту 750 километров", - говорится в сообщении правительства.Министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур заявил в конце ноября, что Иран планирует осуществить запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).Накануне этого глава Иранского космического агентства Хасан Саларие заявил, что специалисты одного из исследовательских центров Ирана подготовили к запуску в космос биокапсулу. Зарепур объявлял в октябре, что в ближайшие один-два месяца в стране проведут первые испытания биокапсулы, предназначенной для отправки космонавтов, по его словам, Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в ближайшие пять лет.Ранее Зарепур сообщал, что ВКС КСИР успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3". Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, тегеран (город)
Наука, Космос - РИА Наука, Тегеран (город)
Иран вывел спутник "Сорайя" на орбиту
Тегеран вывел спутник "Сорайя" на орбиту на высоте 750 километров
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости.
Спутник "Сорайя" Иранского космического агентства успешно выведен на орбиту на высоту 750 километров, заявило правительство Ирана в официальном Telegram-канале
.
"Спутник "Сорайя", принадлежащий Иранскому космическому агентству (министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана - ред.), был успешно запущен при помощи трехступенчатой твердотопливной ракеты-носителя "Гаем-100" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана - ред.) и выведен на орбиту на высоту 750 километров", - говорится в сообщении правительства.
Министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур заявил в конце ноября, что Иран
планирует осуществить запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).
Накануне этого глава Иранского космического агентства Хасан Саларие заявил, что специалисты одного из исследовательских центров Ирана подготовили к запуску в космос биокапсулу. Зарепур объявлял в октябре, что в ближайшие один-два месяца в стране проведут первые испытания биокапсулы, предназначенной для отправки космонавтов, по его словам, Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в ближайшие пять лет.
Ранее Зарепур сообщал, что ВКС КСИР успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3". Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника.
Спутник "Метеор-М" запустят на орбиту 29 февраля, сообщил источник