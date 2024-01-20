Спутник "Метеор-М" запустят на орбиту 29 февраля, сообщил источник
Спутник "Метеор-М" запустят на орбиту 29 февраля с космодрома Восточный
Космодром Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Первый старт с космодрома Восточный в 2024 году состоится 29 февраля, ракета "Союз-2.1б" запустит на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и малые аппараты в качестве попутной нагрузки, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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"Сейчас пуск ракеты со спутником "Метеор-М" №2-4 стоит в плане на 8.43 по московскому времени 29 февраля", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что спутник вместе с малыми аппаратами попутной нагрузки был доставлен на космодром 28 декабря 2023 года. По данным Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России), помимо "Метеора-М" под головным обтекателем ракеты разместят спутники формата CubeSat, изготовленные ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями, а также один малый космический аппарат иностранного производства.
Кроме того, сообщалось, что одним из спутников попутной нагрузки будет первый аппарат – демонстратор технологий группировки интернета вещей "Марафон-IoT", которая войдет в состав многоспутниковой системы "Сфера".
Изначально планировалось, что "Метеор-М" №2-4 будет запущен в конце 2023 года, а в 2024 и 2025 годах пройдут запуски спутников под номерами 2-5 и 2-6. После этого начнутся пуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП".
Как сообщил в ноябре прошлого года заместитель начальника управления геофизического мониторинга Росгидромета Константин Литовченко, предыдущие "Метеор-М" №1 (запущен в 2009 году) и "Метеор-М" №2 (на орбите с 2014 года), выведены из эксплуатации в 2022-2023 годах. Функционируют лишь спутники №2-2 и №2-3, выведенные на орбиту в июле 2019 и июне 2023 года, функционируют.
"Метеор-М" №2-4 будет единственным аппаратом этой серии, который запустят на орбиту в 2024 году, следует из опубликованного в конце 2023 года сообщения "Роскосмоса" о планах пополнения группировки дистанционного зондирования Земли.