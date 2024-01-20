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В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег - РИА Новости, 20.01.2024
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15:09 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/sochi-1922507727.html
В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег
В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег - РИА Новости, 20.01.2024
В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды, в воскресенье синоптики прогнозируют на курорте ливни, усиление ветра, мокрый снег в горах, подъем... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:09
2024-01-20T15:09
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СОЧИ, 20 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды, в воскресенье синоптики прогнозируют на курорте ливни, усиление ветра, мокрый снег в горах, подъем уровня воды в реках вплоть до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации города. "В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 21 января 2024 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра 15-17 м/с, в горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях, а также очень сильный снег. На реках паводочный режим, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. На случай непогоды в готовности находятся коммунальные службы, обстановка контролируется оперативным штабом. "Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупредили в мэрии. По сообщению корреспондента РИА Новости, в субботу в центральном Сочи пасмурно, периодически идет небольшой дождь, температура воздуха плюс 15 градусов тепла.
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сочи, снегопад в москве
Сочи, Снегопад в Москве
В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег

В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, мокрый снег и выход рек из берегов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 20 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды, в воскресенье синоптики прогнозируют на курорте ливни, усиление ветра, мокрый снег в горах, подъем уровня воды в реках вплоть до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 21 января 2024 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра 15-17 м/с, в горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях, а также очень сильный снег. На реках паводочный режим, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
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На случай непогоды в готовности находятся коммунальные службы, обстановка контролируется оперативным штабом.
«
"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупредили в мэрии.
По сообщению корреспондента РИА Новости, в субботу в центральном Сочи пасмурно, периодически идет небольшой дождь, температура воздуха плюс 15 градусов тепла.
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