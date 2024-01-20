https://ria.ru/20240120/sochi-1922507727.html

В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег

В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег - РИА Новости, 20.01.2024

В Сочи в воскресенье прогнозируются ливни, ветер и мокрый снег

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды, в воскресенье синоптики прогнозируют на курорте ливни, усиление ветра, мокрый снег в горах, подъем... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:09

2024-01-20T15:09

2024-01-20T15:09

сочи

снегопад в москве

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СОЧИ, 20 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды, в воскресенье синоптики прогнозируют на курорте ливни, усиление ветра, мокрый снег в горах, подъем уровня воды в реках вплоть до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации города. "В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 21 января 2024 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра 15-17 м/с, в горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях, а также очень сильный снег. На реках паводочный режим, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. На случай непогоды в готовности находятся коммунальные службы, обстановка контролируется оперативным штабом. "Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупредили в мэрии. По сообщению корреспондента РИА Новости, в субботу в центральном Сочи пасмурно, периодически идет небольшой дождь, температура воздуха плюс 15 градусов тепла.

https://ria.ru/20240119/sneg-1922248701.html

https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html

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