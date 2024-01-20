https://ria.ru/20240120/slezhka-1922449294.html
Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google
Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google - РИА Новости, 20.01.2024
Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google
Отключение слежки от Google через Android сэкономит заряд батареи, ускорит работу смартфона и избавит пользователя от шпиона, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:15
2024-01-20T02:15
2024-01-20T02:15
общество
россия
технологии
валерий степанов
google
google android
смартфоны
слежка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1920x0_80_0_0_353ccf9706ada281a144b9a44311746f.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отключение слежки от Google через Android сэкономит заряд батареи, ускорит работу смартфона и избавит пользователя от шпиона, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.“Для этого следует перейти в настройки в разделы “Безопасность” или “Конфиденциальность”. На разных моделях смартфонов они могут называться по-разному”, — рассказал эксперт.Затем во вкладке “Разрешения приложений” или “Местоположение” запретить доступ приложениям, которые не нуждаются в нем для полноценной работы. Следует зайти в настройках в “Специальные возможности”, чтобы отключить другие программы, которые пользователь, возможно, и не ставил, добавил собеседник агентства.Взамен можно поставить специальные приложения, которые блокируют слежку, посоветовал Степанов.
https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_220:0:3723:2627_1920x0_80_0_0_dd14d85aec57fff6347d2966e8103fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, валерий степанов, google, google android, смартфоны, слежка
Общество, Россия, Технологии, Валерий Степанов, Google, Google Android, Смартфоны, Слежка
Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google
Эксперт Степанов: слежку от Google можно отключить в разделе "Безопасность"