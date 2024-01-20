https://ria.ru/20240120/slezhka-1922449294.html

Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google

Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google - РИА Новости, 20.01.2024

Россиянам объяснили, как отключить встроенную слежку от Google

Отключение слежки от Google через Android сэкономит заряд батареи, ускорит работу смартфона и избавит пользователя от шпиона, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:15

2024-01-20T02:15

2024-01-20T02:15

общество

россия

технологии

валерий степанов

google

google android

смартфоны

слежка

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отключение слежки от Google через Android сэкономит заряд батареи, ускорит работу смартфона и избавит пользователя от шпиона, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.“Для этого следует перейти в настройки в разделы “Безопасность” или “Конфиденциальность”. На разных моделях смартфонов они могут называться по-разному”, — рассказал эксперт.Затем во вкладке “Разрешения приложений” или “Местоположение” запретить доступ приложениям, которые не нуждаются в нем для полноценной работы. Следует зайти в настройках в “Специальные возможности”, чтобы отключить другие программы, которые пользователь, возможно, и не ставил, добавил собеседник агентства.Взамен можно поставить специальные приложения, которые блокируют слежку, посоветовал Степанов.

https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html

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2024

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общество, россия, технологии, валерий степанов, google, google android, смартфоны, слежка