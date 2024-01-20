https://ria.ru/20240120/siriya-1922551804.html
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков - РИА Новости, 20.01.2024
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков
Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T22:39
2024-01-20T22:39
2024-01-20T22:39
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "В провинции Идлиб в результате огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований из района ЭЛЬ-БАРА по позициям правительственных войск в районе населенного пункта ХАС два сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Россия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков
ЦПВС: в Идлибе при обстреле со стороны боевиков ранены двое сирийских военных