Рейтинг@Mail.ru
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:39 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/siriya-1922551804.html
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков - РИА Новости, 20.01.2024
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков
Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T22:39
2024-01-20T22:39
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2534cfbb9a7dfc36312073d3b6b4ac7.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "В провинции Идлиб в результате огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований из района ЭЛЬ-БАРА по позициям правительственных войск в районе населенного пункта ХАС два сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240120/sovetniki-1922533223.html
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577950442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1809095dfad6e083004ec3b44845315a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Россия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков

ЦПВС: в Идлибе при обстреле со стороны боевиков ранены двое сирийских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСитуация в провинции Идлиб
Ситуация в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ситуация в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"В провинции Идлиб в результате огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований из района ЭЛЬ-БАРА по позициям правительственных войск в районе населенного пункта ХАС два сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.
Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Пять советников КСИР погибли при ударе ВВС Израиля по Дамаску
Вчера, 18:39
 
Война в СирииВ миреСирияИдлиб (мухафаза)РоссияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала