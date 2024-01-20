https://ria.ru/20240120/siriya-1922551804.html

Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков

Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков - РИА Новости, 20.01.2024

Двое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков

Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T22:39

2024-01-20T22:39

2024-01-20T22:39

война в сирии

в мире

сирия

идлиб (мухафаза)

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных ранены при обстреле из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "В провинции Идлиб в результате огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований из района ЭЛЬ-БАРА по позициям правительственных войск в районе населенного пункта ХАС два сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240120/sovetniki-1922533223.html

сирия

идлиб (мухафаза)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия, центр примирения враждующих сторон в сирии