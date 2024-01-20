https://ria.ru/20240120/siriya-1922511299.html

Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску

Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску - РИА Новости, 20.01.2024

Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску

Несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:44

2024-01-20T15:44

2024-01-20T15:44

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дамаск (город)

сирия

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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. "Около 10.20 утра израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по жилому строению в районе Аль-Мезза в городе Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии ряд мирных жителей погибли и ранены, строение полностью разрушено, нанесен ущерб соседним домам", - говорится в заявлении минобороны Сирии. Сирийские СМИ ранее писали, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске. Газета Al Watan информировала, что один человек погиб и трое ранены. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил, что четыре советника КСИР погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу.

https://ria.ru/20240116/ksir-1921613644.html

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Последствия удара по Дамаску удар по Дамаску 2024-01-20T15:44 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дамаск (город), сирия, израиль