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Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску - РИА Новости, 20.01.2024
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15:44 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/siriya-1922511299.html
Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску
Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску - РИА Новости, 20.01.2024
Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску
Несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:44
2024-01-20T15:44
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дамаск (город)
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. "Около 10.20 утра израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по жилому строению в районе Аль-Мезза в городе Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии ряд мирных жителей погибли и ранены, строение полностью разрушено, нанесен ущерб соседним домам", - говорится в заявлении минобороны Сирии. Сирийские СМИ ранее писали, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске. Газета Al Watan информировала, что один человек погиб и трое ранены. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил, что четыре советника КСИР погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу.
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Последствия удара по Дамаску
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в мире, дамаск (город), сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Сирия, Израиль
Минобороны Сирии рассказало об ударе Израиля по Дамаску

МО Сирии: при атаке ЦАХАЛ на Дамаск погибли и ранены несколько мирных жителей

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и получили ранения в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии.
"Около 10.20 утра израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по жилому строению в районе Аль-Мезза в городе Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии ряд мирных жителей погибли и ранены, строение полностью разрушено, нанесен ущерб соседним домам", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
Сирийские СМИ ранее писали, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы. Позднее СМИ сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске. Газета Al Watan информировала, что один человек погиб и трое ранены.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) заявил, что четыре советника КСИР погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу.
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16 января, 13:38
 
В миреДамаск (город)СирияИзраиль
 
 
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