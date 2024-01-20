https://ria.ru/20240120/simonyan-1922531575.html

Конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно, считает Симоньян

Конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно, считает Симоньян - РИА Новости, 20.01.2024

Конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно, считает Симоньян

Конфликт на Ближнем Востоке "полыхнет серьезно" и может стать предпосылкой третьей мировой войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:28

2024-01-20T18:28

2024-01-20T19:14

ближний восток

сша

маргарита симоньян

россия

в мире

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке "полыхнет серьезно" и может стать предпосылкой третьей мировой войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на ТВЦ."До выборов в США человечеству еще дожить надо. Сейчас полыхнет на Ближнем Востоке так, что мама не горюй, вот этот прогноз я вам точно даю: Ближний Восток полыхнет. Полыхнет серьезно, и очень может быть, что то, что мы видели, то, что началось в октябре и продолжается сейчас, и вот этими прошедшими совершенно незаметно для американских СМИ бомбардировками американской базы, — что тоже показательно — это все могут быть первые звоночки третьей мировой, я вам скажу. И когда она разгорится, мы будем говорить: "а вот же она тогда началась". Вот это мой прогноз", — подчеркнула она.При этом Симоньян не стала делать прогнозы относительно исхода президентских выборов в США. По ее словам, они всегда непредсказуемы даже для самых потрясающих американских аналитиков. "Вы уже знаете, что все последние годы они расходятся на мизерное количество голосов. Почему? Потому что это битва технологий в первую очередь, а технологи и там и там работают самые дорогие и самые крутые", — отметила Симоньян.Главред RT и "России сегодня" добавила, что выборы в США похожи на гонку "Формулы-1" между двумя "самыми крутыми машинами, за рулем которых сидят самые крутые пилоты". По ее словам, предсказать, кто одержит верх в таком состязании, невозможно."Ну какая разница? Один из гонщиков выиграет, ветер кому будет благоприятствовать в ту секунду. Нам от этого, хочу я вам сказать, ни холодно, ни жарко. Вот в чем дело, точнее, и холодно и жарко", — сказала Симоньян.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240119/napadenie-1922428995.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ближний восток, сша, маргарита симоньян, россия, в мире