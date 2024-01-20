https://ria.ru/20240120/simonyan-1922529981.html

Симоньян: Россия расшатала "посудную лавку", где США ведут себя как слон

Симоньян: Россия расшатала "посудную лавку", где США ведут себя как слон - РИА Новости, 20.01.2024

Симоньян: Россия расшатала "посудную лавку", где США ведут себя как слон

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что России еще долгое время придется жить в ситуации, когда... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:16

2024-01-20T18:16

2024-01-20T18:32

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что России еще долгое время придется жить в ситуации, когда американская махина управляет миром как "слон в посудной лавке", однако мы уже сильно расшатали эту лавку. "Мы зря надеемся, что вот это вот вся махина, нацеленная на много что, но в том числе, безусловно, нацелена на уничтожение нас, что она возьмет и самоуничтожится. Нет. Нам придется еще долго жить в ситуации, где они, тем не менее, будут управлять миром, как слон в посудной лавке, как они делают это уже очень много лет. Мы, безусловно, сильно расшатали эту посудную лавку. Я имею ввиду то нелепое, нелогичное, эгоистичное и несправедливое мироустройство, которое существовало с 1991 года, с развала Советского Союза, а то и раньше, когда Советский Союз уже так стал прихрамывать, как вот у них сейчас Байден прихрамывает, поскольку он хромая утка. Да, он прихрамывает и в прямом и в переносном смысле слова, как уходящий президент. А мы были уходящим государством и прихрамывали уже тогда. Эта лавочка зашаталась. Ну надо нам работать над тем, что шатать ее активнее, чтобы она побыстрее рухнула, а на ее месте было создано новое, более справедливое мироустройство. К чему мы стремимся и весьма успешно, слава Богу", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. По ее словам, стадия безумия в американском обществе приобретает уже религиозный, апокалиптический характер. И это началось еще в середине девяностых годов, когда начала зарождаться их "новая религия "wake" - пробужденчество, в которую вписываются все это безумие: нет больше проблем в мире, кроме как проблемы трансгендеризма. Нет больше проблем в мире, кроме как делать одинаковые туалеты в школах. Вот эта религия их обуяла, к чему это приведет? Наблюдать за этим - даже забавно, это даже мило", - сказала она. Однако, по мнению Симоньян, ощущение, что Америка стоит на пороге гражданской войны, - слишком оптимистичное, это не так. "Я не желаю им гражданской войны. Я, конечно, желаю им критически отвлечься на свои вопросы с тем, чтобы у них не оставалось ни времени, ни сил на нас - этого бы очень хотелось", - отметила она. Симоньян уверена, что Америка будет идти до конца. "Конечно и обязательно. Но, в последние годы они могут идти до конца кого-то другого, не до своего конца. И даже не до своего начала", - сказала она. "То есть, они будут чужими руками жар загребать столько времени, сколько им будет позволено это делать. Ну конечно, для них есть определенная точка отсечения в том плане, что касается их собственной безопасности жизни, и уж тем более безопасности граждан на их территории. И эта точка отсечения находится гораздо ближе к людям, принимающим решения, чем у нас. Мы все-таки привычны к жертвам, и мы воспринимаем их, в каком-то смысле, как необходимость к будущему процветанию. Что вот мы каждый раз свою победу, свою русскую идею, свой русский мир у этой жизни, у этой истории, у всех остальных должны вырывать и вырывать всегда с кровью, - так было всю нашу историю. Нам это привычно", - отметила Симоньян.

https://ria.ru/20240119/napadenie-1922428995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, америка, маргарита симоньян, сша, политика, в мире