https://ria.ru/20240120/sholts-1922463596.html

"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине

"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине - РИА Новости, 20.01.2024

"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком по поводу поддержки... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T06:28

2024-01-20T06:28

2024-01-20T06:28

в мире

украина

германия

великобритания

риши сунак

олаф шольц

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком по поводу поддержки Украины."Этот предатель полон решимости уничтожить свое собственное немецкое отечество. Зачем? Чтобы успокоить неоконсерваторов в Вашингтоне. Грустно и жалко", — возмутился Anthony Sarich."Украине обещали защиту, их заставили отказаться от ядерных арсеналов, которые они получили, когда СССР распался... Теперь у нас есть Запад и его союзники, которые передумали относительно безопасности и государственности Украины. Путин разоблачает лицемерие и слабость, которые поддерживает Запад, в то время как Запад помогает усилить его намерения", — написал DanielOsita_j."Украина была полностью разрушена из-за плохого руководства Европейского Союза и американских политических и стратегических интересов. Мы как налогоплательщики страдаем от гиперинфляции, в то время как вы посылаете евро налогоплательщиков на войну, которая дестабилизирует регион", — прокомментировал IK4ever."Как насчет установления мира и прочной основы для серьезных дипломатических переговоров? Может ли человеческая цивилизация, я не говорю о военно-промышленном комплексе и деньгах, продолжать в том же духе?" — спросил Gülşen K."Ладно, вас, преступников, просто посадят в тюрьму, не вопрос", — разозлился Wa Hlalele Motaung.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240118/sholts-1921988671.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

украина

германия

великобритания

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в мире, украина, германия, великобритания, риши сунак, олаф шольц