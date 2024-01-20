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"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине - РИА Новости, 20.01.2024
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06:28 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/sholts-1922463596.html
"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине
"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком по поводу поддержки... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:28
2024-01-20T06:28
в мире
украина
германия
великобритания
риши сунак
олаф шольц
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком по поводу поддержки Украины."Этот предатель полон решимости уничтожить свое собственное немецкое отечество. Зачем? Чтобы успокоить неоконсерваторов в Вашингтоне. Грустно и жалко", — возмутился Anthony Sarich."Украине обещали защиту, их заставили отказаться от ядерных арсеналов, которые они получили, когда СССР распался... Теперь у нас есть Запад и его союзники, которые передумали относительно безопасности и государственности Украины. Путин разоблачает лицемерие и слабость, которые поддерживает Запад, в то время как Запад помогает усилить его намерения", — написал DanielOsita_j."Украина была полностью разрушена из-за плохого руководства Европейского Союза и американских политических и стратегических интересов. Мы как налогоплательщики страдаем от гиперинфляции, в то время как вы посылаете евро налогоплательщиков на войну, которая дестабилизирует регион", — прокомментировал IK4ever."Как насчет установления мира и прочной основы для серьезных дипломатических переговоров? Может ли человеческая цивилизация, я не говорю о военно-промышленном комплексе и деньгах, продолжать в том же духе?" — спросил Gülşen K."Ладно, вас, преступников, просто посадят в тюрьму, не вопрос", — разозлился Wa Hlalele Motaung.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240118/sholts-1921988671.html
https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html
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в мире, украина, германия, великобритания, риши сунак, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Великобритания, Риши Сунак, Олаф Шольц

"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком по поводу поддержки Украины.
«
"Этот предатель полон решимости уничтожить свое собственное немецкое отечество. Зачем? Чтобы успокоить неоконсерваторов в Вашингтоне. Грустно и жалко", — возмутился Anthony Sarich.
"Украине обещали защиту, их заставили отказаться от ядерных арсеналов, которые они получили, когда СССР распался... Теперь у нас есть Запад и его союзники, которые передумали относительно безопасности и государственности Украины. Путин разоблачает лицемерие и слабость, которые поддерживает Запад, в то время как Запад помогает усилить его намерения", — написал DanielOsita_j.
"Украина была полностью разрушена из-за плохого руководства Европейского Союза и американских политических и стратегических интересов. Мы как налогоплательщики страдаем от гиперинфляции, в то время как вы посылаете евро налогоплательщиков на войну, которая дестабилизирует регион", — прокомментировал IK4ever.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным
18 января, 09:14
"Как насчет установления мира и прочной основы для серьезных дипломатических переговоров? Может ли человеческая цивилизация, я не говорю о военно-промышленном комплексе и деньгах, продолжать в том же духе?" — спросил Gülşen K.
"Ладно, вас, преступников, просто посадят в тюрьму, не вопрос", — разозлился Wa Hlalele Motaung.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства
12 января, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияВеликобританияРиши СунакОлаф Шольц
 
 
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