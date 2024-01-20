"Нас уничтожат". В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком по поводу поддержки Украины.
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"Этот предатель полон решимости уничтожить свое собственное немецкое отечество. Зачем? Чтобы успокоить неоконсерваторов в Вашингтоне. Грустно и жалко", — возмутился Anthony Sarich.
"Украине обещали защиту, их заставили отказаться от ядерных арсеналов, которые они получили, когда СССР распался... Теперь у нас есть Запад и его союзники, которые передумали относительно безопасности и государственности Украины. Путин разоблачает лицемерие и слабость, которые поддерживает Запад, в то время как Запад помогает усилить его намерения", — написал DanielOsita_j.
"Украина была полностью разрушена из-за плохого руководства Европейского Союза и американских политических и стратегических интересов. Мы как налогоплательщики страдаем от гиперинфляции, в то время как вы посылаете евро налогоплательщиков на войну, которая дестабилизирует регион", — прокомментировал IK4ever.
"Как насчет установления мира и прочной основы для серьезных дипломатических переговоров? Может ли человеческая цивилизация, я не говорю о военно-промышленном комплексе и деньгах, продолжать в том же духе?" — спросил Gülşen K.
"Ладно, вас, преступников, просто посадят в тюрьму, не вопрос", — разозлился Wa Hlalele Motaung.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.