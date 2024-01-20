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Израильтяне потребовали сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Израильтяне потребовали сделки с ХАМАС по освобождению заложников - РИА Новости, 20.01.2024

Израильтяне потребовали сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС более ста дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе которого РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T22:40

2024-01-20T22:40

2024-01-20T22:40

в мире

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС более ста дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе которого активисты потребовали от правительства Биньямина Нетаньяху немедленного заключения сделки с ХАМАС по освобождению остающихся в анклаве заложников, сообщает корреспондент РИА Новости. Массовые антиправительственные шествия также состоялись в субботу напротив резиденции Нетаньяху в городе Кейсария и рядом с резиденцией президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме, в ходе которой активисты призвали к проведению в стране новых выборов. В начале митинга в Тель-Авиве перед толпой активистов выступил всемирно известный американский рэгги- и рэп-исполнитель еврейского происхождения Мэтью Пол Миллер (Матисьяху), который выразил слова поддержки семьям израильских заложников. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствовало множество людей с фотографиями заложников. Толпа громогласно скандировала лозунги, призывавшие правительство Израиля немедленно заключить сделку по заложникам, так как, по их мнению, военное давление на ХАМАС не поможет в освобождении оставшихся в палестинском анклаве пленников. Организаторы также переодически выводили на большие экраны трансляцию митингов из Кейсарии и Иерусалима, где демонстранты также требовали от властей немедленных действий. Активисты очень эмоционально послали сигнал правительству, что человеческая жизнь должна быть важнее военных и политических целей. Среди выступавших на митинге были родственники заложников и некоторые бывшие заложники, которых удалось освободить из плена ХАМАС в рамках гуманитарного перемирия в конце ноября. Во время митинга Нетаньяху выступил с жестким заявлением в социальной сети X, в котором он отверг идею палестинской государственности, отметив, что страна не пойдет "ни на какой компромисс в том, что касается полного контроля Израиля над всей территорией к западу от Иордании". В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.

https://ria.ru/20240120/khamas-1922534065.html

https://ria.ru/20240120/tseli-1922534640.html

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в мире, израиль, иерусалим, тель-авив, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году