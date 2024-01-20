Румынские фермеры разблокировали еще один КПП на границе с Украиной
Закарпатская таможня: румынские фермеры разблокировали КПП "Дьяково — Халмеу"
© Фото : официальный сайт Геннадия МоскаляГрузовики на контрольно-пропускном пункте "Дьяково", Закарпатская область, Украина
Грузовики на контрольно-пропускном пункте "Дьяково", Закарпатская область, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Протестующие разблокировали пункт пропуска "Дьяково - Халмеу" на границе с Румынией, пограничники начали принимать первые грузовики из Украины, сообщила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.
"Сегодня в обед румынские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дяково" с их стороны. В настоящее время румынские таможенники и пограничники начали принимать первые грузовые транспортные средства из Украины", - приводит слова Сегнетовской агентство "Укринформ".
Ранее в субботу Госпогранслужба Украины сообщала о полном восстановлении движения транспортных средств на украинско-румынской границе в контрольно-пропускном пункте "Порубное", расположенного в Черновицкой области.
Украинская Госпогранслужба 15 января сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной. Начиная с 18 января, они заблокировали еще и пункт "Халмеу - Дяково" в Закарпатской области. Уже 19 января КПП "Викову-де-Сус" был разблокирован, сообщали в ведомстве.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.