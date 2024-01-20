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Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 20.01.2024
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18:37 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 20.01.2024
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Организация референдума в начале переговоров о вступлении в Евросоюз может стать стратегической ошибкой властей Молдавии, взявших курс на европейскую... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:37
2024-01-20T18:37
молдавия
майя санду
евросоюз
украина
киев
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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Организация референдума в начале переговоров о вступлении в Евросоюз может стать стратегической ошибкой властей Молдавии, взявших курс на европейскую интеграцию, такое мнение озвучил в кишиневских СМИ эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, политолог Ион Тэбырцэ. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Организация и проведение референдума на старте переговоров о вступлении в Евросоюз может обернуться для действующей власти стратегической ошибкой. Молдавия испытывает сложный региональный геополитический момент с многочисленными проблемами в области безопасности. К тому же идея организации плебисцита появилась недавно, и рядовой гражданин только должен почувствовать благотворное влияние переговоров на качество его жизни. В этих обстоятельствах основным риском может стать отрицательное голосование за европейский вектор Молдавии", - цитирует Тэбырцэ издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"), финансируемое западными фондами. Эксперт подчеркнул, что практика государств, вступивших в ЕС, заключается в организации такого референдума на поздней стадии переговоров, когда решение о вступлении было практически принято, а результат переговорного процесса уже имел положительное социально-экономическое влияние на их общества. Тэбырцэ выразил сомнение, что результаты референдума при нынешнем раскладе ситуации в Молдавии, будут объективными. "Даже если голосование будет "за", оно должно быть очень убедительным, получить не менее 60 процентов голосов, иначе это не будет демонстрацией проевропейской ориентации молдавского общества", - отметил политолог. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922525193.html
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молдавия, майя санду, евросоюз, украина, киев
Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Украина, Киев
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Эксперт: референдум о вступлении Молдавии в ЕС может быть стратегической ошибкой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Организация референдума в начале переговоров о вступлении в Евросоюз может стать стратегической ошибкой властей Молдавии, взявших курс на европейскую интеграцию, такое мнение озвучил в кишиневских СМИ эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, политолог Ион Тэбырцэ.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов.
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Экс-глава МИД Молдавии считает, что Кишинев не готов к переговорам с ЕС
Вчера, 17:31
«
"Организация и проведение референдума на старте переговоров о вступлении в Евросоюз может обернуться для действующей власти стратегической ошибкой. Молдавия испытывает сложный региональный геополитический момент с многочисленными проблемами в области безопасности. К тому же идея организации плебисцита появилась недавно, и рядовой гражданин только должен почувствовать благотворное влияние переговоров на качество его жизни. В этих обстоятельствах основным риском может стать отрицательное голосование за европейский вектор Молдавии", - цитирует Тэбырцэ издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"), финансируемое западными фондами.
Эксперт подчеркнул, что практика государств, вступивших в ЕС, заключается в организации такого референдума на поздней стадии переговоров, когда решение о вступлении было практически принято, а результат переговорного процесса уже имел положительное социально-экономическое влияние на их общества.
Тэбырцэ выразил сомнение, что результаты референдума при нынешнем раскладе ситуации в Молдавии, будут объективными.
«
"Даже если голосование будет "за", оно должно быть очень убедительным, получить не менее 60 процентов голосов, иначе это не будет демонстрацией проевропейской ориентации молдавского общества", - отметил политолог.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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