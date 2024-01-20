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В поселке в Приамурье при пожаре погиб двухлетний ребенок - РИА Новости, 20.01.2024
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11:49 20.01.2024
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В поселке в Приамурье при пожаре погиб двухлетний ребенок
В поселке в Приамурье при пожаре погиб двухлетний ребенок - РИА Новости, 20.01.2024
В поселке в Приамурье при пожаре погиб двухлетний ребенок
Двухлетний ребенок погиб во время пожара в деревянном двухквартирном доме посёлка Горный Зейского муниципального округа в Приамурье, пока родители ходили в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:49
2024-01-20T11:49
происшествия
амурская область
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв - РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб во время пожара в деревянном двухквартирном доме посёлка Горный Зейского муниципального округа в Приамурье, пока родители ходили в магазин, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области. По данным МЧС и амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), возгорание дома по переулку Таёжный произошло в пятницу днём. К тушению были привлечены два пожарных поста противопожарной службы Амурской области, добровольная пожарная команда, всего три единицы техники и 10 человек. "По прибытии на место обнаружено, что дом горел открытым пламенем, из лопнувших от температуры стекол в окнах вырывались клубы черного дыма. По информации, в доме мог находиться малыш 2021 года рождения. По словам родителей, они вышли в магазин, оставив дома одного ребенка", - говорится в сообщении амурского центра ГЗ и ПБ. Через полтора часа удалось ликвидировать горение. До обеда субботы огнеборцы разбирали конструкции сгоревшего дома, чтобы обнаружить тело ребенка. Погибшего малыша обнаружили в одной из комнат квартиры, уточняет центр ГЗ и ПБ. На месте пожара работают дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Зее и Зейскому муниципальному округу, следственно-оперативная группа. По данным прокуратуры Приамурья, в доме имелись проблемы с электрической проводкой. Возбуждено уголовное дело и находится на контроле ведомства. "В Амурской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара, в котором погиб двухлетний ребенок", - говорится в сообщении ведомства. По данным амурского центра ГЗ и ПБ, за прошедшие сутки в области произошло девять бытовых пожаров, в которых погибло трое детей: двое в Ивановском округе и один в Зейском.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922422576.html
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происшествия, амурская область, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В поселке в Приамурье при пожаре погиб двухлетний ребенок

В Приамурье ребенок погиб во время пожара, пока родители ходили в магазин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв - РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб во время пожара в деревянном двухквартирном доме посёлка Горный Зейского муниципального округа в Приамурье, пока родители ходили в магазин, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области.
По данным МЧС и амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), возгорание дома по переулку Таёжный произошло в пятницу днём. К тушению были привлечены два пожарных поста противопожарной службы Амурской области, добровольная пожарная команда, всего три единицы техники и 10 человек.
"По прибытии на место обнаружено, что дом горел открытым пламенем, из лопнувших от температуры стекол в окнах вырывались клубы черного дыма. По информации, в доме мог находиться малыш 2021 года рождения. По словам родителей, они вышли в магазин, оставив дома одного ребенка", - говорится в сообщении амурского центра ГЗ и ПБ.
Через полтора часа удалось ликвидировать горение. До обеда субботы огнеборцы разбирали конструкции сгоревшего дома, чтобы обнаружить тело ребенка. Погибшего малыша обнаружили в одной из комнат квартиры, уточняет центр ГЗ и ПБ. На месте пожара работают дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Зее и Зейскому муниципальному округу, следственно-оперативная группа. По данным прокуратуры Приамурья, в доме имелись проблемы с электрической проводкой. Возбуждено уголовное дело и находится на контроле ведомства.
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"В Амурской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара, в котором погиб двухлетний ребенок", - говорится в сообщении ведомства.
По данным амурского центра ГЗ и ПБ, за прошедшие сутки в области произошло девять бытовых пожаров, в которых погибло трое детей: двое в Ивановском округе и один в Зейском.
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ПроисшествияАмурская областьЗея (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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