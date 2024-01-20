https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html

Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.01.2024

Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Дания стремится скорее "положить под сукно" расследование взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:10

2024-01-20T10:10

2024-01-20T10:10

в мире

дания

владимир барбин

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания стремится скорее "положить под сукно" расследование взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По словам дипломата, никаких подвижек в вопросе о взаимодействии Дании с Россией в расследовании взрывов по-прежнему нет. "Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно", - заявил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20240117/frg-1921764148.html

https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дания, владимир барбин, северный поток — 2, авария на "северных потоках"