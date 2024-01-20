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Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.01.2024
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10:10 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html
Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.01.2024
Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Дания стремится скорее "положить под сукно" расследование взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:10
2024-01-20T10:10
в мире
дания
владимир барбин
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания стремится скорее "положить под сукно" расследование взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По словам дипломата, никаких подвижек в вопросе о взаимодействии Дании с Россией в расследовании взрывов по-прежнему нет. "Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно", - заявил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
https://ria.ru/20240117/frg-1921764148.html
https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html
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в мире, дания, владимир барбин, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Владимир Барбин, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Посол рассказал об отношении Дании к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Посол: Дания стремится положить под сукно расследование ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дания стремится скорее "положить под сукно" расследование взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам дипломата, никаких подвижек в вопросе о взаимодействии Дании с Россией в расследовании взрывов по-прежнему нет.
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"Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно", - заявил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
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В миреДанияВладимир БарбинСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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